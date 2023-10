“Practical Magic” fête ses 25 ans !

Le film suit les sœurs Sally et Gillian Owens, interprétées par Sandra Bullock et Nicole Kidman, qui sont des sorcières et vivent en sachant que les femmes de leur famille sont maudites. En raison d’une malédiction vieille de trois siècles, tout homme dont les femmes Owens tombent amoureuses est voué à mourir.

Malgré de mauvaises critiques après sa sortie initiale, “Practical Magic” est devenu un classique culte et est considéré comme un incontournable à Halloween.

Voici où se trouvent aujourd’hui les plus grandes stars du film.

Sandra Bullock

Avant de jouer Sally Owens dans “Practical Magic”, Sandra Bullock s’était déjà fait un nom dans des films tels que “Speed”, “While You Were Sleeping” et “A Time To Kill”. Tout au long de sa carrière, elle a remporté un Oscar, deux SAG Awards et un Golden Globe, ainsi que de nombreuses autres nominations.

Elle a continué à travailler régulièrement après « Practical Magic », en jouant dans « 28 Days », « Miss Congeniality » et sa suite de 2005, « Two Weeks Notice », « Crash » et « The Lake House ». Bullock a continué à prouver qu’elle pouvait faire à la fois de la comédie et du drame, en jouant dans “Premonition”, “The Proposal”, “The Blind Side”, “Gravity”, “Minions” et “Our Brand Is Crisis”.

Plus récemment, elle a joué dans les films entièrement féminins “Ocean’s Eight”, “Bird Box”, “The Unforgiven”, “The Lost City” et a fourni sa voix pour “Bullet Train”.

Bullock a été mariée à Jesse James de 2005 à 2010. Elle a adopté son fils Louis en 2010 et sa fille Laila en 2015. L’actrice était en couple avec le photographe Bryan Randall de 2015 à août 2023, date à laquelle il est décédé après une bataille contre la SLA. .

Nicole Kidman

Nicole Kidman était déjà apparue dans “Far and Away”, “To Die For”, “Batman Forever” et “The Portrait of a Lady”, avant de jouer le rôle de Gillian Owens dans “Practical Magic”. Elle a ensuite reçu cinq nominations aux Oscars, cinq nominations aux BAFTA, en remportant une de chaque, deux victoires aux Emmy, 16 nominations aux Golden Globes avec cinq victoires et 15 nominations aux SAG Awards.

Après avoir incarné l’insouciante Gillian, Kidman a joué dans “Eyes Wide Shut”, “Moulin Rouge”, “The Hours”, “The Stepford Wives”, Bewitched” et “Happy Feet”. Elle a continué à jouer avec régularité, en jouant dans “The Golden Compass”, “Nine”, “Just Go With It”, “The Paperboy”, “Grace of Monaco” et “Paddington”.

Elle a reçu sa quatrième nomination aux Oscars pour son rôle dans “Lion”. Plus récemment, elle a joué dans « Big Little Lies », « The Undoing », « Prom », « Nine Perfect Strangers », « Being the Ricardos » et « Expats ».

Kidman a été marié à Tom Cruise de 1990 à 2001 et le couple a adopté deux enfants, Connor et Isabella. Elle a ensuite épousé Keith Urban en juin 2006. Ils ont deux filles, Sunday et Faith.

Stockard Channing

Les rôles principaux de Stockard Channing dans les films “The Fortune”, “Grease” et “Six Degrees of Separation” lui ont valu le statut de star avant de jouer Tante Frances dans “Practical Magic”. Elle a remporté une nomination aux Oscars, 13 nominations aux Emmy Awards, trois nominations aux Golden Globes et 11 nominations aux SAG Awards.

Après son rôle de l’excentrique tante Francis, Channing a joué dans “The Venice Project”, “Where the Heart Is”, “The Business of Strangers”, “Life or Something Like It”, “The Divorce” et “Must Love Dogs”. ” De 1999 à 2006, elle a joué dans « The West Wing » et de 2005 à 2006, elle a joué dans « Out of Practice », avant d’apparaître dans « Pulling Strings » et « The Good Wife ».

Plus récemment, elle est apparue dans « Angry Neighbours » et « Maryland ».

Channing a été mariée à Walter Channing Jr. de 1963 à 1967, puis à Paul Schmidt de 1970 à 1976. Elle a ensuite été mariée à David Debin de 1976 à 1980 et à David Rawle de 1980 à 1988. Elle était en couple avec Daniel. Gillam de 1990 à 2014.

Dianne Wiest

Dianne Wiest a été deux fois lauréate d’un Oscar et trois fois nominée pour ses rôles dans “Hannah and Her Sisters”, “Parenthood” et “Bullets Over Broadway”, avant de jouer le rôle de la loufoque tante Jet dans “Practical Magic”. Elle a également reçu une nomination aux BAFTA, deux prix Emmy, quatre nominations aux Golden Globes et deux prix SAG.

Quelques années plus tard, Wiest a joué dans “Le 10ème Royaume”, “Je suis Sam”, “Not Afraid, Not Afraid”, “Law & Order”, “Robots” et “Dan in Real Life”. Plus tard, elle est apparue dans “Synecdoche, New York”, “Passengers”, “In Treatment”, “The Odd Life of Timothy Green”, “The Humbling”, “Five Nights in Maine” et “Sisters”.

Plus récemment, elle est apparue dans « The Mule », « Life in Pieces », « I Care a Lot », « Let Them All Talk », « My Father’s Dragon » et « Mayor of Kingstown ».

Wiest a adopté ses filles Emily et Lily, nées respectivement en 1987 et 1991.

Evan Rachel Wood

Evan Rachel Wood a joué dans une série de téléfilms, avant de décrocher le rôle de l’une des filles de Sandra Bullock, Kylie, dans “Practical Magic”. Immédiatement après avoir joué la rebelle Kylie, elle a joué dans “Once and Again” pendant trois ans, remportant plus tard la première de trois nominations aux Golden Globes pour son rôle dans “Thirteen”.

Elle a ensuite joué dans « The Missing », « The Upside of Anger », « Running with Scissors », « King of California », « Battle for Tera » et « Across the Universe ». Wood est également apparu dans “The Wrestler”, “Mildred Pierce”, remportant une deuxième nomination aux Golden Globes, “True Blood”, “The Ides of March” et “A Case of You”.

De 2016 à 2022, elle a joué le rôle de Dolores Abernathy dans « Westworld », remportant une autre nomination aux Golden Globes. Plus récemment, elle a joué dans « Allure », « Frozen II », « Kajillionaire », « Vienna and the Fantomes », « Weird : The Al Yankovic Story » et « Blackspot ».

Wood a été marié à Jamie Bell de 2012 à 2014 et les deux partagent un fils, nommé Jack.

Goran Visnjic

Goran Visnjic a fait ses débuts en 1988, apparaissant dans des films tels que “Welcome to Sarajevo” et “The Peacemaker”, avant de jouer Jimmy Angelov dans “Practical Magic”. Il est ensuite apparu dans “Commit”, “The Deep End”, “Ice Age” et “Elektra”.

De 1999 à 2008, Visnjic a joué le rôle de Luka Kovac dans 185 épisodes de “ER”, apparaissant plus tard dans “Helen”, “The Deep”, “Beginners”, “La Fille au tatouage de dragon”, “Red Widow”, “The Conseiller” et “Asthme”. Plus tard, il est apparu dans « Extant », « Crossing Lines », « The Tribes of Palos Verdes », « Timeless » et « General ».

Plus récemment, il est apparu dans « Fatima », « The Boys », « The Accursed », « This Is Us » et « Hellraiser ».

Visnjic a épousé sa femme Eva en 1999 et ils ont trois enfants, Vigo, Tin et Vivien. Il a également une fille, Lana Lourdes Rupić.

Aidan Quinn

Aidan Quinn jouait depuis 1981, apparaissant dans « Frankenstein » et « Legend of the Falls », avant de jouer le rôle de Gary Hallet dans « Practical Magic ». Il a ensuite joué dans “Music of the Heart”, “Songcatcher”, “Stolen Summer” et “Evelyn”.

Plus tard, il a joué dans « Song for a Raggy Boy », « Plainsong », « Shadow of Fear », « Return to Sender », « Proud » et « Nine Lives ». Il est ensuite apparu dans “Le Livre de Daniel”, “Dark Matter”, “32A”, “Wild Child”, “The Eclipse”, “The Fifth Quarter”, “Flipped”, “Unknown”, “The Stand Up” et “Principal suspect.”

De 2012 à 2019, il a joué dans 154 épisodes de « Elementary », avec Lucy Liu, et plus récemment dans « Spiked », « Blacklight » et « Daughter of the Bride ».

Quinn a épousé Elizabeth Bracco en 1987 et ils ont deux filles, Mia et Ava Eileen.