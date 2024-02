Prabowo en tête du décompte officieux des voix présidentielles

Les résultats officiels ne seront attendus qu’au moins un mois plus tard. Le vainqueur remplacera le président Joko Widodo, plus connu sous le nom de Jokowi, qui ne se présente pas aux élections après avoir purgé une peine maximale de 10 ans.

Pour l’emporter, un candidat doit obtenir mercredi plus de 50 % des suffrages nationaux et au moins 20 % des suffrages exprimés dans plus de la moitié des 38 provinces d’Indonésie. Si personne n’y parvient, les Indonésiens du plus grand État archipel du monde, couvrant plus de 17 000 îles, se dirigeront vers un second tour entre les deux candidats les plus performants.

Plus de 200 millions de personnes avaient le droit de voter lors des sixièmes élections indonésiennes seulement depuis que l’archipel d’Asie du Sud-Est est sorti de la dictature militaire dirigée par l’ancien président Suharto à la fin des années 1990.

Le résultat de ces élections pourrait avoir un impact sur la démocratisation en Indonésie, tout en déterminant si la plus grande économie d’Asie du Sud-Est atteindra le statut de pays développé d’ici 2045. On ne sait pas non plus si le nouveau président fera dérailler le projet du président sortant Joko Widodo de déplacer la capitale nationale de Jakarta. à Nusantara ou réduire les ambitions de transformer l’Indonésie en une plaque tournante mondiale pour la fabrication de batteries.

— Célestine Francis Xavier de CNBC a contribué à cette histoire.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez revenir pour plus de mises à jour.