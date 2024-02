Prabowo en tête du décompte officieux des voix présidentielles

Le candidat indonésien à la présidence, Prabowo Subianto, fait des gestes après avoir voté pour les élections présidentielles et législatives du pays dans un bureau de vote à Bogor le 14 février 2024. Les Indonésiens ont commencé à voter pour un nouveau président le 14 février avec le ministre de la Défense Prabowo Subianto en tête de liste. diriger la plus grande économie d’Asie du Sud-Est malgré les inquiétudes concernant son bilan en matière de droits humains.

Les résultats officiels ne seront attendus qu’au moins un mois plus tard. Le vainqueur remplacera le président Joko Widodo, plus connu sous le nom de Jokowi, qui ne se présente pas aux élections après avoir purgé un mandat maximum de 10 ans.

Plus de 200 millions de personnes étaient éligibles pour voter lors des sixièmes élections indonésiennes seulement depuis que le pays est sorti de la dictature militaire dirigée par l’ancien président Suharto à la fin des années 1990. Le résultat de ces élections pourrait contribuer dans une certaine mesure à affecter la démocratisation en Indonésie, tout en déterminant si la plus grande économie d’Asie du Sud-Est atteindra le statut de pays développé d’ici 2045.

L’ancien gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, s’est classé deuxième dans la course à la présidentielle, recueillant jusqu’à présent un peu moins d’un quart des voix, tandis que l’ancien gouverneur de Java central Ganjar Pranowo était troisième, selon les décomptes instantanés publiés par des sondeurs indépendants, notamment Indicateur politique , Litbang Kompas et Lembarga Survey Indonésie .

Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, ancien général de l’armée, semble avoir pris une avance officieuse dans la course pour devenir le prochain président du pays, montrent des “comptes rapides” après la clôture des votes mercredi dans la troisième plus grande démocratie du monde.

Anies se présente à la présidence avec le soutien de trois partis, dont le parti laïc Nasdem dans la coalition au pouvoir et le parti conservateur islamique pour la justice prospère (PKS). Muhaimin Iskandar, plus connu sous le nom de Cak Imin et chef du National Awakening Party (PKB), est son colistier à la vice-présidence.

Pour l’emporter, un candidat doit obtenir mercredi plus de 50 % des suffrages nationaux et au moins 20 % des suffrages exprimés dans plus de la moitié des 38 provinces d’Indonésie. Si personne n’y parvient, les Indonésiens du plus grand État archipel du monde, couvrant plus de 17 000 îles, se dirigeront vers un second tour entre les deux candidats les plus performants.

Les électeurs ont eu six heures mercredi pour voter pour leur duo présidentiel et vice-présidentiel préféré, pour les législateurs aux niveaux national, provincial et de régence, ainsi que pour un sénateur régional du parlement national.

Anies s’est engagé à approfondir la démocratie naissante en Indonésie lors de sa campagne électorale, s’opposant au passé controversé de Prabowo.

Prabowo était autrefois un commandant des forces spéciales indonésiennes. Il a été démis de ses fonctions de manière déshonorante en 1998 après que les troupes placées sous son commandement auraient capturé et torturé des militants pour la démocratie opposés à la dictature de Suharto, son beau-père, au milieu d’émeutes qui ont précédé le début des réformes démocratiques.

Prabowo a également été accusé d’avoir dirigé un massacre de centaines de personnes au Timor oriental en 1983.

Il a depuis été rebaptisé « mignon » grand-père, avec sa campagne mettant en vedette ses mouvements de danse maladroits sur les réseaux sociaux, le faisant aimer des jeunes électeurs. Plus de la moitié de l’électorat indonésien est né après 1980. L’âge minimum pour voter est de 17 ans.

— Célestine Francis Xavier et Charmaine Jacob de CNBC ont contribué à cette histoire.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez revenir pour plus de mises à jour.