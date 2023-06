Prabhudheva, 50 ans, et Himani Singh accueillent une petite fille à la maison ; le père ectstatique confirme la nouvelle en disant: « Sentez-vous très très heureux et complet »

Le chorégraphe et cinéaste Prabhudheva est devenu papa pour la quatrième fois. Himani Singh et lui ont accueilli une petite fille à la maison. Il a 50 ans maintenant. Le maestro de la danse est sur un petit nuage avec l’arrivée du petit ange. Prabhudheva a confirmé la nouvelle et a déclaré qu’il se sentait très heureux et complet. Il a dit qu’il avait réduit sa charge de travail pour passer plus de temps avec son bébé. Il a confirmé la nouvelle au Times Of India et a déclaré qu’il se sentait très très heureux et complet. Il aurait déclaré: « J’ai déjà réduit ma charge de travail. Je sentais que je faisais trop de travail, que je courais partout … J’en ai fini avec ça. Je veux passer du temps avec ma famille. »

DÉTAILS DE LA FAMILLE DE PRABHUDHEVA

En 1995, Prabhudheva a épousé son amour d’enfance Ramlath. Elle était musulmane et s’est convertie à l’hindouisme pour l’épouser. Ils ont eu trois fils ensemble. Leur aîné Vishal est décédé en 2008 des suites d’un cancer. Il n’avait que 13 ans. Il a deux autres fils avec elle, nommés Rishi Raghavendra Deva et Adith Deva. Le couple n’a pas encore annoncé le nom de la petite fille. Prabhudheva a divorcé de Ramlath en 2010. Elle ne souhaitait pas lui donner le divorce et a blâmé Nayanthara pour la séparation. En 2012, Nayanthara et Prabhudheva ont mis fin à leur relation passionnée.

PRABHUDHEVA DEUXIÈME MARIAGE

En 2020, Prabhudheva s’est mariée avec Himani Singh. Elle est physiothérapeute de profession. Il semble qu’ils se soient rencontrés en 2019 lorsqu’il a été présenté par elle par des amis acteurs. Ils se sont liés et il l’a courtisée pendant six mois. Elle vient du Bihar. Ils ont eu un mariage secret en mai. Son frère Raju Sundaram a confirmé la nouvelle. Le mariage a eu lieu pendant le confinement. Il y a quelques jours à peine, Prabhudheva et sa femme ont été vus au temple Venkateswara à Tirumala Tirupathi. On dirait qu’ils sont venus chercher des bénédictions.

Prabhudheva et Prakash Raj sont devenus deux stars de l’industrie Kannada qui ont embrassé la paternité à l’âge de 50 ans. Les deux ont trouvé la joie dans leur deuxième mariage et ne se souciaient pas du monde. De l’Ouest, les gens étaient sous le choc lorsqu’il a été annoncé qu’Al Pacino était devenu père.