Prabhjot Singh, une star montante de la musique, explique ce qui l’a aidé à rester dans le jeu de la musique | Nouvelles des gens

Le chanteur adolescent de Chandigarh a impressionné le public avec son son et son ambiance uniques.

Parmi les nombreuses choses qui ont le plus tourné la tête et l’attention des gens dans le monde, l’ascension de certains jeunes professionnels, en tant qu’entrepreneurs, artistes, musiciens, chanteurs, etc., a fait le plus la une des journaux. Les gens d’aujourd’hui sont intrigués par les véritables réussites que les jeunes ont créées par eux-mêmes. Ils veulent en savoir plus sur eux, leurs parcours, leurs combats et ce qu’ils ont l’intention de faire dans la vie pour s’inspirer davantage d’eux. Prabhjot Singh est un nom qui a fait beaucoup de bruit en tant que tel talent musical de Chandigarh, au Pendjab, en Inde et qui ne s’arrête plus pour se rapprocher de sa définition du succès dans l’industrie.

Ci-dessous, le jeune chanteur de 18 ans explique ce qui l’a aidé à garder le cap sur son jeu musical.

● Pratique et plus de pratique : C’est l’une des raisons les plus essentielles qui a fait de Prabhjot Singh un as du jeu de la musique. Il dit que ses heures de pratique rigoureuses lui ont permis de créer des joyaux de la musique, excellant dans des styles comme Shadow Mask, Party Reggaeton, Folk Jazz.

● Être passionné : la musique était la chose qui l’a toujours fait se sentir le plus passionné. Suite à sa passion, Prabhjot Singh a fait des efforts incessants pour acquérir de nombreuses nouvelles compétences en musique, ce qui a contribué à accroître son expertise.

● Avoir un état d’esprit positif : Prabhjot Singh dit que le voyage dans la musique peut tester la patience d’une personne et poser de nombreux obstacles sous la forme d’une concurrence croissante. Cependant, il est resté calme tout au long, se concentrant uniquement sur l’amélioration de ses talents musicaux avec un état d’esprit positif, ce qui l’a aidé à atteindre l’élan dont il jouit aujourd’hui dans l’industrie.

En quelques années seulement, Prabhjot Singh a réussi à se tailler une place dans l’industrie de la musique en tant que chanteur et artiste émergent qui travaille également dur pour ouvrir son studio afin de laisser la magie de la musique se répandre davantage. Connectez-vous avec lui via Instagram @theofficialprabh ou YouTube « Prabh’s ».

(Avertissement : il s’agit du contenu du bureau de la marque).