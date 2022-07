Prabhas tourne des scènes d’action à indice d’octane élevé de Salaar et Project K dos à dos; désespéré de sortir de la catastrophe de Radhe Shyam [Exclusive]

Prabhas a sans doute le plus d’argent sur ses prochains films par rapport à celui de tout autre acteur actuellement dans tout le cinéma indien. Il y a Radhe Shyam, Salaar, Adipurush, Project K et Spirit, dont seul Radhe Shyam est enfin prêt à sortir le 11 mars. Alors, et les autres ? Eh bien, la bonne nouvelle est que nous avons enfin quelque chose sur Salaar et cela aussi, tout droit sorti de la bouche du cheval. Shruti Haasan, qui joue la principale dame en face de Prabhas, a gracieusement offert un aperçu de la prémisse et du thème du film, réalisé par Prashanth Neel de la renommée de KGF.

S’ouvrant sur le fait de travailler avec Prabhas et Prashanth Neel dans une interview exclusive avec BollywoodLife, Shruti Haasan a déclaré: “Je suis vraiment excité de faire partie de Salaar, tout d’abord, comme … vraiment, vraiment excité. Je suis tellement honoré de faire partie d’une équipe vraiment positive et adorable. C’était comme si le film avait Prabhas et Prashanth Neel de si grands noms et un beau rôle à jouer (avec eux), vous savez. Ensuite, j’ai commencé à travailler et à obtenir de les connaître davantage et je me suis dit, wow… ce sont des gens vraiment adorables avec qui on passe son énergie et ses journées, donc j’ai eu une équipe vraiment sympa.”

Divulguant un peu d’informations sur la prémisse, le thème et la sortie de Salaar, l’actrice a ajouté: “Vous voyez, le fait est qu’avec Prashanth Neel, je pense que les choses sont que, même dans KGF, avec son action et son drame à grande échelle, il y a beaucoup d’émotion et de quotient humain qu’il ajoute magnifiquement entre les deux et c’est pourquoi l’histoire fonctionne, sinon, les gens peuvent simplement se perdre dans l’échelle et les voitures se renverser et tout ce que nous avons vu dans les films. avec lui, même dans l’action et le drame, il y a une histoire humaine centrale qu’il dirige si bien, et Salaar est aussi si énorme, mais c’est aussi si humain. Et en ce qui concerne la sortie, je ne peux pas vous le dire, vous devrez demander à quelqu’un d’autre (rires), j’espère bientôt, mais je ne peux pas vous dire exactement quand.”

Eh bien, voilà la dernière mise à jour sur Salaar directement de Shruti Haasan elle-même.