Prabhas TOPS Liste des stars télougou les plus populaires

Katrina Kaif a eu 40 ans, et depuis que l’actrice s’est mariée avec l’acteur de Bollywood Vicky Kaushal, il y a eu des spéculations sur la grossesse. Beaucoup ont affirmé que l’actrice avait une bosse de bébé et ainsi de suite, mais Katrina n’a jamais vraiment parlé de ses rumeurs de grossesse. Lorsqu’il a été rapporté que l’actrice de Tiger 3 attendait un bébé et était enceinte de son premier bébé, l’un des portails de divertissement a affirmé que les amis proches de Katrina Kaif avaient déclaré que l’actrice planifierait bientôt un bébé après avoir terminé le tournage de ses films. Katrina Kaif aurait dit à ses amis : « Je ne planifierai un bébé qu’après avoir terminé le tournage des films, ce que je fais avec Vijay Sethupathi et Farhan Akhtar. » Mais maintenant que Jee Le Zaraa a mis de côté, l’actrice va-t-elle penser au planning familial ?

Une source révèle : « Katrina Kaif n’est pas pressée, et elle se concentre à juste titre sur sa carrière car elle a des line-up extrêmement intéressants. L’actrice a toujours parlé ouvertement de sa vie personnelle, et quand il s’agit d’avoir Abby, elle dites-le définitivement aux fans. Mais pour l’instant, Kata et Vicky sont heureuses dans leur espace et ne sont vraiment pas prêtes à embrasser la parentalité, mais ne dites jamais jamais, elles pourraient laisser leurs fans surpris, car tous les couples mariés, même s’ils désirent avoir des enfants et cela arrivera mais eux seuls diront quand est le bon moment, nous comprenons parfaitement l’excitation des fans, mais c’est la vie personnelle et ils devraient avoir cet espace. ».

Actuellement, Katrina fête ses 40 ans avec son mari, Vicky Kaushal, lors d’une escapade romantique. L’actrice va bientôt reprendre pour terminer le dernier programme de Tiger 3 et commencer la promotion de Tiger 3 et Merry Christmas avec Vijay Sethupathi. Ce n’est qu’après avoir terminé ses engagements professionnels qu’elle pourrait penser à avoir un bébé. Pendant ce temps, les fans de Vicky et Katrina les attendent pour faire une scène ensemble dans un film et assister à leur chimie crépitante sur grand écran.