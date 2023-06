Prabhas-starrer tombe à plat, recueille Rs 10,7 crore

Le film Adipurush d’Om Raut avec Prabhas dans le rôle du seigneur Ram, Kriti Sanon dans la déesse Sita et Saif Ali Khan dans le rôle de Ravan, fait la une des journaux depuis la sortie du film. Les internautes ont critiqué les créateurs pour diverses raisons, notamment les dialogues, les effets visuels, le casting et les faits.

Le film a battu de nombreux records au box-office le premier jour de sa sortie en collectant Rs 126 crore. Cependant, le film n’a pas réussi à impressionner les internautes. Et maintenant, le jour 5, le film n’a frappé que Rs 10,7 crore. La collection totale s’élève maintenant à Rs 340 crore dans le monde.





Pendant ce temps, la Haute Cour de Delhi a refusé mercredi une audience urgente d’un plaidoyer d’un groupe de droite demandant des instructions pour la suppression ou la correction de scènes répréhensibles présumées à Adipurush.

Le film, réalisé par Om Raut, est sorti dans tout le pays le 16 juin et le plaidoyer déposé en tant que PIL prétend que les personnages du film s’écartent de la représentation de ces personnalités religieuses dans l’épopée hindoue Ramayana.

Au cours de l’audience, le requérant, l’avocat du président de l’Hindu Sena, Vishnu Gupta, a demandé l’inscription du plaidoyer mercredi ou vendredi, qui était initialement inscrit pour le 30 juin. « Je demande l’inscription du plaidoyer aujourd’hui ou vendredi, car il y a beaucoup scènes controversées du film », a déclaré l’avocat.

« Lorsque le teaser du film est sorti, il y a eu un tollé, le réalisateur a promis de supprimer des parties, mais cela n’a pas été supprimé, de même lorsque la bande-annonce du film est sortie, cela s’est reproduit, ils ont encore promis. Actuellement, cela dépend du relations internationales, même le Népal a interdit le film », a ajouté l’avocat.





Cependant, un banc de vacances composé des juges Tara Vitasta Ganju et Amit Mahajan a refusé l’inscription urgente de l’affaire. « Vous êtes bien au courant à l’avance de la sortie du film. S’il est déjà sorti, qu’est-ce que vous retenez ? » Le juge Ganju a fait remarquer oralement.

La PIL conteste également la certification accordée au film en vertu de la loi sur le cinéma de 1952 et désigne le réalisateur, les producteurs et les parties officielles comme défendeurs.

Selon le pétitionnaire, le film « offense les sentiments » de la communauté hindoue en présentant les personnages religieux d’une « manière inexacte et inappropriée » qui va à l’encontre des descriptions trouvées dans les œuvres d’auteurs comme Maharishi Valmiki et Tulsidas.

La pétition soutient que la représentation de personnages tels que Ravana (joué par Saif Ali Khan) et Lord Hanuman dans le film est complètement séparée de la civilisation indienne.

« Le regard barbu du personnage de Ravana joué par Saif Ali Khan dans le film blesse les sentiments de la communauté hindoue alors que le brahmane hindou Ravana est montré en train de faire un visage horrible d’une manière erronée, ce qui est une insulte absolue à la civilisation hindoue, figures religieuses, idoles, idéaux, etc. », allègue le plaidoyer.

La pétition affirme également que la représentation « inexacte » des personnages religieux hindous a suscité des critiques et du ressentiment dans tout le pays, y compris de la part d’acteurs qui ont dépeint ces personnages dans le Ramayana de Ramanand Sagar.

« La coiffure, la barbe, la moustache et la manière de s’habiller, y compris les apparences, sont bien définies selon l’image créée dans ces épopées. Toute variation de ces images par les producteurs de films, les réalisateurs et les acteurs blesserait certainement les sentiments des fidèles, des dévots et des croyants religieux, « , affirme la pétition. Le film met en vedette Prabhas, Kriti Sanon et Saif Ali Khan dans les rôles principaux de Lord Ram, Sita et Ravana, respectivement. (Avec les contributions de l’IANS)



