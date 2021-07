Prabhas salue l’équipe « qui a créé des vagues de magie cinématographique »

Cela fait exactement six ans depuis la sortie de l’opus magnum réalisé par SS Rajamouli, « Baahubali: The Beginning », qui a battu des records au box-office dans le monde entier. Outre Prabhas, le fantasme épique mettait également en vedette Rana Daggubati, Tamannaah, Anushka Shetty, Ramya Krishna, Sathyaraj, Nassar, entre autres.

À l’occasion de la sortie du film après 6 ans, la star pan-indienne Prabhas s’est rendue samedi sur ses réseaux sociaux pour louer l’équipe qui a créé des vagues dans le monde du divertissement et jeté de la magie sur les écrans du pays et à l’étranger.

Dans la légende, Prabhas a écrit: « #6YearsOfBaahubali: voici à l’équipe qui a créé des vagues de magie cinématographique à travers le pays et le monde »

‘Baahubali: The Beginning’ a été tourné en télougou et en tamoul et doublé en malayalam et en hindi. C’est devenu une rage pan-indienne, battant des records au box-office. Avec ce film, Prabhas est devenu une superstar et est devenu une énorme star pan-indienne.

Après que la franchise Baahubali ait donné à Prabhas une image d’acteur pan-indien, il n’a signé que des films qui s’adressent aux téléspectateurs des industries du divertissement du pays.

Sur le plan du travail, Prabhas a « Radhe Shyam », « Salaar », « Adipurush » et les prochains de Nag Ashwin dans le pipeline.