Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan-star Adipurush est à quelques semaines de sa grande sortie, et le film a obtenu le certificat CBFC (censor board for film certification). Le réalisateur d’Om Raut était auparavant promu sous le nom de «Har Bhartiya ki Adipurush». Le film a prouvé l’affirmation car le film a reçu un certificat «U» (universel) de la commission de censure.

Le film a été adopté avec des coupes « zéro » de la part de la censure, et la durée d’exécution du film a également été révélée. L’adaptation cinématographique de l’épopée indienne Ramayana dure près de 3 heures. Taran Adarsh ​​a partagé les détails cruciaux du film sur ses réseaux sociaux et a écrit : « #Xclusive… ‘ADIPURUSH’ *HINDI* RUN TIME… #Adipurush HINDI certifié ‘U’ par #CBFC le 8 juin 2023. Durée : 179,00 minutes [2 hours, 59 min, 00 sec]. #Inde. »

Plus tôt dans la journée, il a été signalé que Ranbir Kapoor avait pris l’initiative de réserver 10 000 billets de cinéma d’Adipurush pour les enfants défavorisés. Fait intéressant, Ranbir a fait la une des journaux pour avoir joué dans la version de Ramayana de Nitesh Tiwari avec Alia Bhatt. Il a été rapporté que Kapoor et Bhatt dirigeaient l’adaptation de Tiwari de l’épopée indienne en tant que Ram et Sita.

Avant cela, Abhishek Aggarwal, producteur de The Kashmir Files et Karthikeya 2, avait annoncé la distribution de 10 000 billets gratuits pour Adipurush dans les écoles publiques, les orphelinats et les maisons de retraite de Telegana. Partageant l’annonce sur son compte Twitter, Abhishek Agarwal a écrit : « #Adipurush est un film unique dans une vie qui doit être célébré par tous. Par dévotion à Lord Shree Ram, j’ai décidé de donner 10 000 + des billets pour les écoles publiques, les orphelinats et les maisons de retraite de Telangana gratuitement. Remplissez le formulaire Google avec vos coordonnées pour bénéficier des billets. Adipurush aura une grande sortie en salles en 5 langues le 16 juin.