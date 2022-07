Prabhas, Ram Charan, Jr NTR, Mahesh Babu s’affronteront au box-office en 2023 ?

Prabhas, Ram Charan, Jr NTR et Mahesh Babu sont les meilleures stars de Telugu. Prabhas, Ram et Jr NTR sont également devenus des stars pan-indiennes et même les cinéphiles hindis attendent avec impatience leurs films. Mais que se passera-t-il si toutes ces stars prévoient de s’affronter à un rendez-vous ? Eh bien, ce sera sûrement le test de leur célébrité, mais cela affectera également les collections de leur film. Apparemment, Prabhas, Ram Charan, Jr NTR et Mahesh Babu envisagent de grandes vacances pour sortir leurs films respectifs.

Selon Mirchi 9, le 30 mars 2023 est une date incroyable pour la sortie d’un film. Le 30 mars, jeudi, il y a Ram Navami, donc le film aura un week-end prolongé. De plus, il y a deux autres jours fériés la semaine prochaine, le 5 avril (Babu Jagjivan Jayanti) et le 7 avril (Vendredi Saint). Donc, cela profitera également au film.

Le rapport du portail suggère que le Salaar de Prabhas, le RC 15 de Ram Charan, le NTR 30 de Jr NTR et le SSMB28 de Mahesh Babu envisagent tous une sortie le 30 mars. La date de sortie officielle des quatre films n’est pas encore annoncée, mais Salaar et RC 15 sont déjà sur les planchers, et SSMB28 commencera bientôt à rouler. On ne sait pas encore quand NTR 30 ira sur les parquets.

Voyons donc quels films sortiront le 30 mars et s’il y aura un choc des titans au box-office.

Eh bien, Prabhas est le seul acteur qui a actuellement plusieurs films en ligne. En dehors de Salaar, il sera vu dans Adipurush (sortie de janvier 2023), Project K, Spirit et Maruthi’s next. La prochaine sortie de Spirit and Maruthi n’est pas encore confirmée. Mais Adipurush, Salaar et Project K devraient sortir en 2023. Adipurush met également en vedette Kriti Sanon et Saif Ali Khan, Salaar présente Shruti Haasan dans le rôle principal féminin et Project K met également en vedette Amitabh Bachchan et Deepika Padukone.