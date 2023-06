Prabhas quitte Adipurush; accueille Kamal Haasan en tant que méchant dans Project K, avec lui et Deepika Padukone en tête

Un homme sage ne s’assied jamais sur ses erreurs ; il les réalise et passe à autre chose, et il semble que Prabhas s’est également adapté pour être la personne sage de sa vie car il ne laisse aucune négativité l’affecter. Prabhas est passé du bavardage constant et de la négativité autour de sa dernière sortie, Adipurush. L’acteur s’est rendu sur son Twitter et a accueilli Kamal Haasan pour son prochain film, Project K. Plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels l’acteur légendaire ferait son apparition dans le film en tant que méchant qu’il est a facturé une énorme quantité de roupies 150 crore à faire partie de ce film.

Prabhas a remercié Kamal Haasan d’avoir fait partie de son film Project K, qui le met en vedette avec Deepika Padukone dans les rôles principaux. Le film présente également Amitabh Bachchan dans un rôle de premier plan, qui se repose en ce moment car il s’est blessé lors du tournage du même film.

Un moment qui restera gravé dans mon cœur à jamais. Honoré au-delà des mots de collaborer avec le légendaire @iKamalHaasan monsieur dans #ProjetK. L’opportunité d’apprendre et de grandir aux côtés d’un tel titan du cinéma est un moment de rêve devenu réalité – #Prabhas via Instagram. pic.twitter.com/mKkJkWIe6F Prabhas (@PrabhasRaju) 25 juin 2023

#KamalHaasan sur #ProjetK « Il y a 50 ans, quand j’étais assistant de danse et assistant réalisateur, le nom d’Ashwini Dutt occupait une place importante dans le secteur de la production. Nous nous réunissons tous les deux après 50 ans. Un réalisateur brillant de notre prochaine génération est à la barre. Mes co-vedettes pic.twitter.com/KALqC2c7iG GSK Media (@GskMedia_PR) 25 juin 2023

Depuis l’échec d’Adipurush de Prabhas au box-office, ses fans ont commencé à rechercher sa prochaine sortie, Project K, et pensent que ce film changera la donne pour lui. Ce film marque également les débuts de Deepika Padukone en Asie du Sud, et leur chimie créera certainement des feux d’artifice au box-office. Le projet K est un succès au box-office indispensable pour Prabhas. L’acteur a également Saalar dans son minou avec Shruti Haasan dans le rôle de sa principale dame dans le film.

Prab a fait face à de nombreuses critiques pour son rôle de Raghav dans Adipurush, dirigé par Om Raut, et les fans de la superstar ont critiqué le cinéaste pour avoir presque gâché sa carrière.