Ce matin, nous nous sommes réveillés avec la triste nouvelle du décès de l’acteur vétéran et oncle de Prabhas, Krishnam Raju. C’est un moment très triste pour l’industrie cinématographique de Tollywood, et dès que la nouvelle de la disparition de Krishnam Raju est sortie, de nombreuses célébrités du Sud se sont tournées vers Chiranjeevi, Allu Arjun, Vijay Deverakonda et d’autres se sont tournés vers les réseaux sociaux pour pleurer sa disparition. De plus, de nombreuses célébrités sont arrivées chez lui pour lui rendre un dernier hommage, et des vidéos et des photos de celles-ci ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Dans les vidéos et les images, nous pouvons voir que Prabhas ne peut pas contrôler ses larmes, et des acteurs comme Gopichand, Mahesh Babu, Chiranjeevi et d’autres le consolent. Découvrez les images et la vidéo ci-dessous

TFI ? Merci pour tout le monde Ee Time Lo #Prabhas Anna à Unnanduku ? #RIPKrishnamRajuGaru pic.twitter.com/5MNFtEDMIb ? ? ? ? ? ? ? ? ? (@IamLuckysrees) 11 septembre 2022

Prabhas était très proche de Krishnam Raju et la star d’Adipurush a toujours déclaré que son oncle était une source d’inspiration pour lui. Même Krishnam Raju aimait Prabhas et le soutenait. Il a présenté la dernière sortie de l’acteur Radhe Shyam dans laquelle l’acteur vétéran a également joué un rôle central. Raju a fait ses débuts avec la sortie de 1966 Chilaka Gorinka et était connu comme la star rebelle.

Mahesh Babu, Chiranjeevi, Vijay Deverakonda, Allu Arjun et bien d’autres stars de Tollywood se sont rendus sur les réseaux sociaux pour pleurer la disparition de Krishnam Raju. Découvrez leurs tweets ci-dessous

Choqué d’apprendre que Krishnam Raju garu n’est plus… Un jour très triste pour moi et toute l’industrie. Sa vie, son travail et son immense contribution au cinéma resteront à jamais dans les mémoires. Mes plus sincères condoléances à Prabhas et à toute la famille pendant cette période difficile ? Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) 11 septembre 2022

Repose en paix l’étoile rebelle ! pic.twitter.com/BjSKeCbIMR Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) 11 septembre 2022

Extrêmement attristé d’apprendre le décès soudain de Krishnam Raju Garu. Sa contribution à l’industrie cinématographique était immense. Mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses fans. Que son âme repose en paix. Allu Arjun (@alluarjun) 11 septembre 2022

Triste d’apprendre cette nouvelle aujourd’hui. Sera toujours souvenez-vous de lui comme de cette personne chaleureuse, pleine de vie et d’énergie. Envoyer de l’amour et de la lumière à sa famille en ces temps difficiles ? Om shanti ?? pic.twitter.com/TRdhDCJl4J Pooja Hegde (@hegdepooja) 11 septembre 2022

Vous serez toujours dans nos cœurs..Vous étiez notre Ramayya garu à Yevade Subramanyam.. Om Shanti Krishnam Raju garu ?? Mes condoléances et mes prières pour Prabhas anna et toute la famille ?? Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) 11 septembre 2022

Nous prions pour que l’âme de Krishnam Raju repose en paix.