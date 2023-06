Prabhas, le film Om Raut voit enfin la croissance; gagne Rs 5,25 crore

Basé sur l’épopée sanskrite Ramayana, Adipurush met en vedette Prabhas dans Raghava (Rama), Kriti Sanon dans Janaki (Sita) et Saif Ali Khan dans Lankesh (Ravana) dans les rôles principaux. Le film s’est ouvert aux critiques négatives du public et des critiques critiquant ses dialogues «piétons», ses effets visuels «horribles» et ses performances «non sincères».

Après une baisse continue de ses revenus au box-office pendant cinq jours consécutifs du lundi 19 juin au vendredi 23 juin, le réalisateur Om Raut a finalement connu une croissance de ses collections le 24 juin. Le film a collecté Rs 5,25 crore le deuxième samedi, ce qui représente plus de 50% de ce qu’il a gagné son deuxième vendredi, Rs 3,40 crore.

Parlant des chiffres globaux, le film a frappé une collection nette nationale de Rs 268,55 crore (Rs 316,55 brut national) jusqu’à présent. En ajoutant la collection à l’étranger de Rs 53 crore, la collection brute mondiale totale s’élève à Rs 369,55 crore au cours de ses neuf jours de sortie en salles.

Ces chiffres peuvent sembler énormes, mais compte tenu du budget massif d’Adipurush à plus de Rs 500 crore, le film d’action mythologique pourrait s’avérer être un désastre au box-office. Ce sera le troisième film consécutif de Prabhas à échouer au box-office après le thriller d’action Saaho en 2019 et le drame romantique Radhe Shyam en 2022.

Outre les trois protagonistes principaux, Adipurush met également en vedette Devdatta Nage dans le rôle de Bajrang (Lord Hanuman) et Sunny Singh dans le rôle de Sesh (Lakshmana), entre autres. Produit par Bhushan Kumar, Om Raut, Prasad Sutar et Rajesh Nair sous leurs bannières T-Series et Retrophiles, Adipurush est sorti en versions 2D et 3D en hindi, télougou, tamoul, malayalam et kannada.

