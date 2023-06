Prabhas, Kriti Sanon et Saif Ali Khan se préparent pour une ouverture massive

Le drame mythologique Adipurush, mettant en vedette Prabhas dans Raghava (Rama), Kriti Sanon dans Janaki (Sita) et Saif Ali Khan dans Lankesh (Ravana) est enfin sorti dans les salles du monde entier le 16 juin. attendent de voir comment le cinéaste Om Raut a adapté l’épopée sanskrite Ramayana pour le grand écran.

Ensemble Adipurush pour une ouverture massive



Adipurush a déjà mis le feu au box-office avec ses énormes numéros de réservation à l’avance. Il vise une journée d’ouverture de plus de Rs 80-90 crore net intérieur dans toutes les langues et en ajoutant les chiffres bruts mondiaux, le chiffre final pourrait aller bien au-delà de Rs 120-Rs 130 crore, ce qui serait tout simplement historique.

Cela ferait de Prabhas le seul acteur à avoir trois films de ce type avec une collection de plus de Rs 100 crore après Baahubali 2: The Conclusion, qui a récolté Rs 213 crore le jour de son ouverture en 2017, et Saaho, qui a collecté Rs 130 crore. lors de son premier jour de sortie en salles en 2019. RRR se situe tout en haut avec Rs 225 crore brut en 2022.

Basé sur l’épopée sanskrite Ramayana, Adipurush serait le film de Bollywood le plus cher jamais réalisé avec un budget de plus de Rs 500 crore. Le film a été produit par Bhushan Kumar, Om Raut, Prasad Sutar et Rajesh Nair sous leurs bannières T-Series et Retrophiles.