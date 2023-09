Prabhas jouera le Seigneur Shiva dans Kannappa ; Nupur Sanon, la sœur de Kriti Sanon, décroche le rôle principal

Prabhas est imparable et il est en train de signer une frénésie. La dernière mise à jour concernant la star pan-indienne est qu’il a signé son prochain film avec Mandchou Vishnu et a Nupur Sanon comme sa principale dame dans Kannappa. Prabhas est prêt à commencer le tournage pour Kannappaet après une romance Kriti Sanon dans Adipurusle Saalar la star partagera l’écran avec la sœur du lauréat du prix national, Nupur Sanon. Les fans de Prabhas sont extrêmement ravis de ses dernières nouvelles et ont tendance à suivre son nom sur Twitter et le saluent comme le roi. Mandchou Vishnule projet de rêve Kannappa n’a fait que grandir avec Prabhas‘ dans le rôle de Lord Shiva, et la star aurait 15 à 30 minutes de temps d’écran dans le film.

Étoile rebelle #Prabhas fait en effet une apparition en tant que « Lord Shiva » dans le film prestigieux à gros budget de Manchu Vishnu #BhaktaKannapa ??? pic.twitter.com/y3TYJdBLZS BoxOffice Ka Baap (@BoxOfficeKaBaap) 10 septembre 2023

#Prabhas agira comme Lord Shiva dans un rôle de camée dans Vishnu Manchu #BhaktaKanappa ? pic.twitter.com/xtqKKbSFTs NIkhil (@Attitudiste) 10 septembre 2023

Comme nous l’avons dit plus tôt, le film à gros budget de Manchu Vishnu #Kannapa le casting vous surprendra, #Mohanbabu utilise toutes ses relations solides pour amener des légendes et des stars à travers les industries, il y aurait au moins 20 grands noms#Prabhas est le prénom, il fera une apparition pic.twitter.com/I2z0FY50rX Culture quotidienne (@DailyCultureYT) 10 septembre 2023

Une fois que les nouvelles auront confirmé Ayyaaka #Prabhas eh film lo unna (soit 5 minutes, 15 minutes ou 30 minutes ou un rôle complet) en tant que fan ga naa côté nundi Soutien complet untadi parce que PRABHAS fait partie de ce projet ! [#Kannappa] Officiel ga vachaaka kuda inkenduku stress avvadam… Edo buzz ante Je vous salue Prabhas (@HailPrabhas007) 10 septembre 2023

On rapporte que Prabhas sera vu jouer le rôle du Seigneur Shiva dans Kannappaet les fans le saluent comme Demi Dieu, comme dans son prochain Kalki 2898 après JC, il incarnera le rôle du Seigneur Vishnu. Selon certaines informations, Kannappa ne sera pas un film à part entière de Prabhas, mais la star de Baahubali sera vue en train de faire une apparition dans ledit film.

Alors que Prabhas attend également la sortie de Saalar, le film a été retardé car les effets visuels n’étaient pas encore terminés, et il a été affirmé qu’en raison de Shah Rukh Khanc’est Jawan, les créateurs ont retardé la sortie, mais Ramesh Bala, dans une interview exclusive avec BollywoodLife, a confirmé que le retard était réel car les créateurs ne sont pas satisfaits du travail VFX. Les fans attendent avec impatience Saalar.