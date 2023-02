Prabhas et Kriti Sanon se fiancent ? Voici la vérité

Kriti Sanon et Prabhas sera vu comme Sita et Lord Ram dans le Om Raut réalisateur Adipurush. La chimie de Kriti Sanon et Prabhas lors du lancement du teaser d’Adipurush a attiré l’attention des fans. Ils s’enchaînent instantanément. La façon dont Prabhas s’est occupé de Kriti lors du lancement du teaser à Ayodhya, a laissé les fans se demander s’ils étaient en couple. Alors que Kriti a nié les informations dans un communiqué, des informations ont maintenant fait surface selon lesquelles Kriti Sanon et Prabhas allaient se fiancer, mais voici la vérité.

Est-ce que Kriti Sanon se fiance avec Prabhas ?

Pour les non-initiés, il y a eu des rapports qui se sont déchaînés indiquant que Kriti Sanon et Prabhas allaient se fiancer aux Maldives, la semaine prochaine. Oui, tu l’as bien lu. Kriti et Prabhas ont été occupés par leur travail et à l’improviste, après le mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani, il a été déclaré qu’ils allaient tous les deux se fiancer. Il a fait les gros titres dans Entertainment News. Cependant, ce n’est pas vrai. Les équipes de Kriti Sanon et de Prabhas ont écrasé les rapports. Un proche associé de Prabhas a déclaré qu’ils ne sont tous les deux que des amis et que les rumeurs ne sont pas vraies.

Découvrez la publication Instagram de Kriti Sanon ici :

Une source proche de Prabhas dément les rumeurs de fiançailles

Une source proche de Prabhas nie fermement les rumeurs et ajoute : “Il n’y a absolument aucune vérité dans les histoires qui font des rondes et ce n’est que le fruit de l’imagination de quelqu’un. Prabhas et Kriti sont des co-stars et tout ce qui suggère le contraire ne doit pas être cru. .” Plus tôt, lorsque les rumeurs selon lesquelles ils sortiraient ensemble et se marieraient auparavant, Kriti Sanon a fait éclater la bulle en déclarant qu’il n’y avait pas de Pyaar ou de relations publiques derrière tout cela. Kriti a sauvagement arrêté les trolls en déclarant que Varun Dhawan alias Bhediya était devenu un peu trop sauvage dans une émission de télé-réalité. Elle a ajouté qu’avant que quelqu’un n’annonce la date de leur mariage, elle a qualifié les rumeurs de non fondées. Kriti réagira-t-il encore une fois aux rumeurs ?