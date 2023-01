Prabhas et Hrithik Roshan joueront-ils ensemble dans le prochain réalisateur de Pathaan ?

Il y a une grande nouvelle qui fait le tour de Tollywood en relation avec la superstar de Bollywood Hrithik Roshan. On suppose que Prabhas et Hrithik Roshan se réuniraient pour leur prochain projet. La société de production populaire d’Hyderabad, Mythri Movie Makers, a signé le réalisateur de Pathaan, Siddharth Anand, pour un film. Il sera titré par Prabhas et l’acteur de WAR pourrait le rejoindre.

Hrithik et Prabhas ont tous deux une énorme base de fans à travers le pays. Cette collaboration rendra leurs fans gaga en prenant Internet d’assaut. Récemment, lors d’un talk-show, Mythri Movie Makers a confirmé qu’ils avaient amené Siddhart Anand à bord. Maintenant, le dernier développement autour du projet indique qu’avec Prabhas, Hrithik Roshan figurera également dans le film.

Le réalisateur Siddharth Anand a eu l’idée de réunir Prabhas et Hrithik Roshan. Les deux ont des personnalités machistes et les deux ensemble mettront le feu à l’écran. Le réalisateur aurait approché le dieu grec de Bollywood et nous attendons de bonnes nouvelles. Il n’y a pas encore de confirmation officielle des créateurs et de l’acteur.

Si Hrithik Roshan accepte ce projet, cela fera sensation. Le film plaira au public de tout le pays en puisant dans les marchés hindi et du sud. Hrithik a un énorme fan suivant dans la ceinture hindi tandis que la base de fans de Prabha est répartie à travers l’Inde après son blockbuster Baahubali.

Cette idée de Siddharth réunissant les deux superstars des deux industries pourrait être un succès si elle est exécutée. Les projets précédents de Siddharth incluent WAR avec Hrithik Roshan et Tiger Shroff. Son prochain film est Shah Rukh Khan avec Pathaan qui sortira le 25 janvier 2023. Le cinéaste travaille sur son prochain projet de Bollywood intitulé Fighter. Le film met en vedette Hrithik Roshan et Deepika Padukone.

Après avoir terminé Fighter, Anand reprendra le projet Mythri Movie Makers avec Prabhas. Sur le plan du travail, l’acteur de Baahubali a Adipurush à sortir cette année, Le drame mythologique met également en vedette Kriti Sanon et Saf Ali Khan. Il a également Salaar et Project K dans la cagnotte.