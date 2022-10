Prabhas dévoile son affiche de personnage du film mythologique d’Om Raut le jour de son anniversaire

Alors que la star de Baahubali Prabhas fête son 43e anniversaire le 23 octobre, l’acteur a dévoilé l’affiche de son personnage de son prochain film mythologique à gros budget Adipurush, réalisé par Om Raut. Dès que l’acteur a laissé tomber le message, il s’est répandu comme une traînée de poudre sur Internet.

Prenant sur son compte Instagram, Prabhas a partagé son affiche de personnage qui se lit, Prabhas dans et comme Adipurush Celebrating Victory of Good Over Evil. Parallèlement, il a écrit: “Maryada Purushottam Prabhu Shree Ram. #Adipurush sort EN SALLES le 12 janvier 2023 en IMAX et 3D!”.

Outre Prabhas, le film présente Saif Ali Khan dans Raavan, Kriti Sanon dans Sita et Sunny Singh dans Lakshmana. L’adaptation cinématographique de l’épopée mythologique Ramayana est l’un des films les plus attendus l’année prochaine et son teaser a été lancé plus tôt ce mois-ci le 2 octobre par l’équipe Adipurush à Ayodhya, le lieu de naissance de Lord Rama, lors d’un grand événement.





Mais depuis sa sortie teaser, le film fait face à un contrecoup sur les réseaux sociaux avec plusieurs organisations appelant même à son interdiction. Après avoir boycotté les précédents films de Bollywood comme Laal Singh Chaddha et Brahmastra, Twitterati a lancé le hashtag #BoycottAdipurush sur la plateforme de micro-blogging pendant plusieurs jours.

Les raisons du boycott, comme le prétendent les internautes, sont les terribles VFX, Prabhas et Saif étant dépeints exactement à l’opposé de la façon dont Rama et Ravana sont décrits dans Ramayana, des scènes étant des copies de films hollywoodiens, et un vieux tweet de Kriti Sanon condamnant le violence à l’Université Jawaharlal Nehru en 2020.

Financé par T Series et Retrophiles, Adipurush devrait sortir le 12 janvier 2023. Produit par Bhushan Kumar, Om, Prasad Sutar et Rajesh Nair, le film à gros budget sortira en versions IMAX et 3D en hindi, télougou, tamoul, malayalam et kannada.