Prabhas augmente ses honoraires pour le réalisateur d’Om Raut à un énorme crore de Rs 120?

Il est indéniable que le prochain film de la superstar pan-indienne Prabhas, Adipurush, est l’un des films les plus attendus et les plus discutés de ces derniers temps. Réalisé par Om Raut et réalisé avec un énorme budget de Rs 500 crore (hors budget alloué à l’impression et à la publicité du film), outre Prabhas, le film met également en vedette Kriti Sanon, Sunny Singh et Saif Ali Khan dans les rôles principaux.

Prévu pour une sortie le 12 janvier 2023, Adipurush est une adaptation de la saga mythologique indienne Ramayana. Depuis l’annonce du projet, les fans de Prabhas attendent avec impatience toute mise à jour sur le film. Cependant, il semble que les fabricants vont prendre un peu plus de temps pour donner aux fans un aperçu de ce à quoi s’attendre du magnum-opus.

Pendant ce temps, un rapport dans Bollywoodlife indique qu’au milieu du tournage en cours du film, Prabhas a augmenté ses frais et a demandé aux réalisateurs un énorme crore de Rs 120 comme frais. La hausse des frais a laissé les réalisateurs dans le pétrin puisqu’une partie importante du tournage du film est toujours en attente et que Prabhas aurait augmenté ses frais, le budget du film augmente de près de 25 %, selon le rapport.

« Ce qui est plus étonnant, c’est la demande de l’acteur malgré la performance désastreuse de Radhe Shyam au box-office », a déclaré une source au portail.





Plus tôt dans un communiqué, le réalisateur Om Raut avait déclaré que Prabhas était sans aucun doute la plus grande star de l’Inde. il avait également mentionné à quel point l’acteur était merveilleux. « Il a les yeux les plus expressifs et c’est le reflet de son cœur. J’ai réussi à faire en sorte que Prabhas transmette les émotions que je voulais qu’il transmette, à travers ses yeux. » il avait ajouté: « En dehors de son attitude au travail, Prabhas apporte des plats faits maison sur les plateaux. Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il est toujours prévenant envers les gens sur les plateaux, quelle que soit leur stature. »

Il y a quelques jours, Prabhas a été aperçu dans l’appartement Bandra du réalisateur Om Raut. Om Raut avait organisé une soirée de gala dans sa résidence de Bandra, à laquelle assistait Prabhas. En jean noir et haut marron, Prabhas avait l’air pimpant et semblait avoir élaboré un nouveau look. Il a également semblé plus mince après avoir perdu du poids. Ces vidéos et photos mettant en vedette Prabhas et Om Raut étaient devenues virales sur les réseaux sociaux.

Sur le plan du travail, outre Adipurush, Prabhas a Salaar de Prashanth Neel, après quoi il sera vu dans un film, qui sera réalisé par Maruthi. Prabhas a également un énorme projet intitulé Spirit, qui sera réalisé par Sandeep Vanga, célèbre pour Arjun Reddy.