Prabhas, Allu Arjun, Mahesh Babu exigent ces frais INSANE pour les films à venir, mais seul Pushpa de Stylish Star est un HIT; distributeurs inquiets

Dernièrement, le Industrie cinématographique télougou semble être dans un vrai marasme. Autre que RRR, F3 et dans une certaine mesure, Ante Sundaranikinon Film télougou a travaillé au box-office toute l’année, avec plusieurs grands films, mettant en vedette de grands héros, soit en train de s’effondrer, soit à peine en train de gratter pour échapper à un verdict de flop mais incapables même d’atteindre le seuil de rentabilité. Dans un tel scénario, la dernière chose Tollywood voudrait que ces grands héros, dont la plupart sont récemment tombés à plat, augmentent leur rémunération, et cela, aussi, à des montants si fous quand Cinéma télougou est sous le choc d’une telle pression.