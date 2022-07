Prabhas, Allu Arjun, le salaire de Mahesh Babu par film pour voir une coupe massive? Le Tollywood Producers Council se prépare à prendre des décisions audacieuses et surprenantes

Fans de Prabhas, Mahesh Babu, Ram Charan, et plus encore, nous avons de sombres nouvelles pour vous. Les séquelles de la pandémie sur l’industrie cinématographique télougou ne sont pas encore terminées. Et maintenant, les prochains à prendre un coup seront les superstars Telugu et les réalisateurs de super hits. Pendant la pandémie, alors que les salles ont longtemps été fermées ne laissant aucun choix pour la sortie des films, les producteurs peinent toujours à se remettre des pertes survenues en raison de ce vide. Avec des films qui se sont avérés n’être que d’énormes déceptions pour le public et les distributeurs, le jeu des films a changé l’industrie, laissant les producteurs perplexes.

Avec des héros qui augmentent leurs rémunérations, des journaliers qui veulent une hausse, une augmentation des coûts de production, mais le film qui échoue au box-office, oblige les producteurs à établir de nouvelles règles. Il s’est passé beaucoup de choses dans l’industrie cinématographique Telugu ces derniers jours concernant les cinémas, les rémunérations des héros et des réalisateurs, la durée de sortie OTT et bien plus encore. Voici ce que vous devez savoir à ce sujet.

Demande de réduction des rémunérations

Avant la pandémie, la rémunération moyenne d’une grande star Telugu était de l’ordre de Rs 45 Cr. Maintenant, le chèque de paie moyen de la même étoile est de Rs 70 plus cr. Quelques stars exigent même Rs 90 Cr et au-delà. Les meilleurs administrateurs facturent Rs 20 à 35 Cr et parfois ils exigent également un certain pourcentage des bénéfices. De plus, dans le même temps, ces acteurs et réalisateurs n’ont pas réussi à attirer le public dans ces salles au cours des six derniers mois, ce qui a entraîné d’énormes pertes pour le producteur.

Qui a augmenté les rémunérations ?

Portés par les revenus hors salles et les calculs sur le marché pan-indien, les producteurs eux-mêmes ont augmenté les rémunérations des acteurs et des réalisateurs. Les rémunérations représentent à elles seules plus de 50% du budget d’un film et ce n’est pas une surprise. Et maintenant que les rémunérations sont prises mais que les films finissent par être des flops, les producteurs demandent aux acteurs de réduire leurs rémunérations.

Presque aucun succès

Les seuls films qui n’ont guère rapporté de bénéfices aux producteurs cette année sont RRR et DJ Tillu. Le reste des films sont sans aucun doute des catastrophes au box-office. Des pertes comme jamais auparavant ont ébranlé l’industrie et les producteurs vont mettre des années à se remettre des pertes qui leur ont été infligées.

Un grand NON aux théâtres !

Alors que les producteurs peinent à apporter de l’argent pour produire les films, ils s’avèrent n’être que d’énormes déceptions. La perte d’argent à laquelle Tollywood est actuellement confrontée ne s’est pas produite même pendant la pandémie. Les réalisateurs et les héros, même leurs fans et leur engouement, n’ont pas réussi à fournir un contenu capable de satisfaire le public et de lui donner envie de venir au cinéma. Chiranjeevi, Nagarjuna, Pawan Kalyan, Rana Daggubati, Mahesh Babu et de nombreux autres acteurs de la liste A ne pouvaient pas promettre de bons artistes cette année. Malheureusement, des films comme KGF de Yash et Vikram de Kamal Haasan, qui proviennent d’autres langues, ont également dominé le box-office Telugu.