Prabhas, Allu Arjun et Mahesh Babu dominent également les films Telugu les plus rentables à l’étranger – voir la liste complète du box-office avec les collections

Des noms comme Prabhas, Allu Arjun, Mahesh Babou, Ram Charan, Chiranjeevi sont synonymes de massif film à grand succès dans Cinéma télougou, mais saviez-vous que leur puissance de star et leur attraction au box-office ne se limitent pas aux seuls territoires locaux ? Et non, nous ne faisons pas simplement référence à combien leurs films collectent en dehors du télougou états de Andhra Pradesh et Télanganales frontières s’effaçant rapidement et le cinéma indien devenant de plus en plus nationalisé plutôt que les démarcations qui existaient auparavant entre Bollywood et le cinéma régional.

Suivi des numéros de box-office des films du Sud à l’étranger

Cette fois, nous faisons référence à des personnalités étrangères, ou, plus particulièrement dans ce cas, au box-office américain qui a été un marché croissant pour les films du Sud depuis le nouveau millénaire. Bien que nous soyons assez familiers ou du moins que nous puissions facilement accéder (pour ceux qui ne font pas partie des cercles commerciaux) aux numéros nationaux de films indiens, même les films du Sud de nos jours, ce qui était auparavant difficile à dénicher à part les chiffres des producteurs, c’est tout à fait un cas différent pour les chiffres d’outre-mer.

Les films Telugu les plus rentables au box-office américain

Maintenant, nous ne parlons pas des chiffres globaux à l’étranger d’un film particulier, qui sont facilement disponibles dans la plupart des cas, non, siree. Nous parlons de la collection au box-office de territoires spécifiques à l’étranger, tout comme les sources commerciales collectent des collections de différents territoires chez nous pour comprendre où un film a fonctionné, où il n’a pas fonctionné, a-t-il fonctionné partout ou nulle part. Aujourd’hui, nous sommes spécifiquement sur le Box-office américain. Alors, sans plus tarder, voici les films Telugu les plus rentables au box-office américain dessous:

Baahubali 2 : 20,75 millions de dollars

Baahubali : 6,87 millions de dollars

Ala Vaikunthapurramuloo : 3,64 millions de dollars

Rangasthalam : 3,52 millions de dollars

Bharat Ane Nenu : 3,48 millions de dollars

Saaho : 3,29 millions de dollars

Srimanthudu : – 2,86 millions de dollars

Sye Raa Narasimha Reddy : 2,65 millions de dollars

Mahanati : 2,53 millions de dollars

Pushpa : 2,42 millions de dollars

Les acteurs Telugu qui dominent le box-office américain

Comme en témoigne ci-dessus, Prabhas (ou devrions-nous dire, SS Rajamouli) est en tête de liste avec deux films, est-il même surprenant que Baahubali règne partout en matière de cinéma Telugu. Prabhas a également Saaho sur la liste, lui donnant le nombre maximum d’entrées parmi les dix meilleurs films Telugu au box-office américain, suivi de près par Allu Arjun et Mahesh Babu avec deux chacun, tandis que Ram Charan, Chiranjeevi et Keerthy Suresh rond avec une entrée chacun. De plus, il est vraiment admirable que Keerthy Suresh soit la seule star féminine (dans un film centré sur la femme) sur la liste.