Prabhas accueille cette superstar tamoule dans le projet K, l’appelle « l’opportunité d’apprendre et de grandir »

Prabhas, Deepika Padukone-vedette, le futur acteur de science-fiction Project K fait partie des films les plus attendus de 2024. Le réalisateur de Nag Ashwin devrait établir de nouveaux records au box-office indien, et maintenant le film est devenu plus grand en tant que superstar tamoule, Kamal Haasan a officiellement rejoint le film. Dimanche, le producteur du film a accueilli Kamal Haasan à bord, laissant les cinéphiles ravis.

Les créateurs ont annoncé l’ajout de Kamal au projet K avec un showreel des personnages célèbres de Kamal de Hey Ram, Vishwaroop, Nayagan et le dernier Vikram. Team Project K a accueilli Haasan et l’a appelé la surprise «K» dans le film.

Voici le showreel





Prabhas a accueilli Ulaga Nayagan dans le film et a appelé cette équipe comme une opportunité pour lui d’apprendre en tant qu’artiste. Prabhas a partagé la vidéo sur son Instagram et a écrit : « Un moment qui restera gravé dans mon cœur pour toujours. Honoré au-delà des mots de collaborer avec le légendaire monsieur @ikamalhaasan dans #ProjectK. L’opportunité d’apprendre et de grandir aux côtés d’un tel titan du cinéma est un moment de rêve devenu réalité. »

Voici le poste







Confirmant la même chose, Ulaga Nayagan Kamal Haasan a déclaré dans un communiqué officiel : « Il y a 50 ans, lorsque j’étais assistant de danse et assistant réalisateur, le nom d’Ashwini Dutt occupait une place importante dans le secteur de la production. Nous nous retrouvons tous les deux après 50 ans. Un brillant réalisateur de notre relève est aux manettes. Mes co-stars, Prabhas et Deepika sont également de cette génération. J’ai déjà travaillé avec Amit Ji. Pourtant, à chaque fois, c’est comme si c’était la première fois. Amit Ji ne cesse de se réinventer. J’imite également ce processus inventif. J’attends le projet K avec impatience. Quelle que soit la position dans laquelle le public me place, ma première qualité est d’être un cinéphile. Cette qualité me fera applaudir toute nouvelle tentative dans mon industrie. Que les miens soient les premiers applaudissements pour le projet K . Avec la vision de notre réalisateur Nag Ashwin, je suis sûr que les applaudissements résonneront dans tout notre pays et dans le monde du cinéma. Project K devrait sortir en salles le 12 janvier 2024.