Prabhas a rejeté les approbations de marque de plus de 150 crores au cours de la dernière année ? Lire les détails

Les célébrités et les marques de soutien vont généralement de pair. Beaucoup d’acteurs s’associent à de grandes marques pour rester visibles et gagner beaucoup d’argent.

D’un autre côté, l’acteur de Baahubali Prabhas a récemment rejeté les offres d’approbation de grandes marques. De l’habillement à l’électronique en passant par les produits de grande consommation, toutes les catégories de marques, prestigieuses et convoitées, ont proposé à l’acteur de monter à bord en tant qu’ambassadeur des gros sous.

Une source de l’industrie révèle : « Prabhas est un nom connu et sa popularité s’étend non seulement dans tout le pays, mais même à l’étranger. La valeur qu’il est capable d’apporter à une marque est donc énorme. Et il a décliné l’approbation de la marque. des offres d’une valeur de plus de 150 crores au cours de la dernière année seulement. »

La source ajoute : « La raison pour laquelle il a rejeté toutes ces mentions de marque n’est pas qu’il n’est pas ouvert à l’approbation. Il a soutenu des marques dans le passé et continuera de le faire, mais il est sélectif et particulier quant à qui il choisit de Il comprend la position dans laquelle il se trouve et préfère donc l’utiliser à bon escient. Tout cela rend difficile son intégration et le rend également exclusif. «

Plus tôt, son porte-parole avait révélé que Prabhas avait refusé des mentions d’une valeur de 18 crores. « Oui, Prabhas a été approché par plusieurs marques. Bien qu’il n’ait accepté aucune d’entre elles pour le moment, il a décliné une énorme valeur de 18 crores de soutien à la marque », a déclaré le porte-parole de l’acteur au Hindustan Times dans une interview en 2017. .

En fait, dans le passé, le réalisateur SS Rajamouli a également expliqué comment Prabhas a abandonné les mentions de marque d’une valeur de 10 crores pour se concentrer sur son film.

Ainsi, lorsque Prabhas soutient une marque, nous savons que la collaboration est très spéciale.

Côté travail, Prabahs sera ensuite vu dans ‘Radhey Shyaam’, ‘Salaar’ et ‘Adipurush’.