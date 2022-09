Prabhas a l’air captivant en tant que Lord Ram dans la première affiche du film

Un autre film important de l’année est Adipurush. L’anticipation des fans a augmenté depuis l’annonce de ce film réalisé par Om Raut. De plus, l’attente de tout le monde pour ce film devient de plus en plus difficile en raison de la distribution stellaire du film. Kriti Sanon, Prabhas, Saif Ali Khan et Sunny Singh ont tous des rôles importants dans le film Adipurush. Prabhas a dévoilé aujourd’hui la première affiche du film sur son compte Instagram.

Prabhas a partagé la première affiche Adipurush sur sa page Instagram. Prabhas est représenté sur l’affiche à genoux et tenant un arc et une flèche tout en le visant vers le haut. Il pose devant une toile de fond incroyable et a l’air fantastique dans son nouvel avatar.

Partageant cette affiche, Prabhas a écrit : « || Aarambh ||Rejoignez-nous alors que nous embarquons pour un voyage magique sur la rive de la rivière Sarayu à Ayodhya, UP. #AdipurushInAyodhya Dévoilez la première affiche et le premier teaser de notre film avec nous le 2 octobre à 19h11 ! #AdipurushTeaser #Adipurush sort EN SALLE le 12 janvier 2023 en IMAX & 3D !.





Après une longue attente, le teaser et l’affiche très attendus du film devraient être dévoilés le 2 octobre sur la rive de Sarayu dans la terre sainte de Lord Ram, Ayodhya, Uttar Pradesh.

Le grand événement sera honoré de la présence de la superstar Prabhas et Kriti Sanon ainsi que du réalisateur Om Raut et du producteur Bhushan Kumar. Le film est basé sur l’épopée du Ramayana, mettant en scène le triomphe du bien sur le mal. Cette ville religieuse de l’Uttar Pradesh est également le lieu de naissance de Lord Ram, ce qui rend l’emplacement très pertinent pour ce grand événement. L’affiche, ainsi que le teaser, refléteront l’ampleur du film.

Après avoir joué l’antagoniste dans Tanhaji: The Unsung Warrior d’Om Raut, Saif Ali Khan a repris son rôle d’antagoniste (méchant) dans Adipurush, qui est également réalisé par Om Raut. Saif est présenté comme le personnage de Lankesh à travers la nouvelle affiche du film.

Plus tôt, tout en parlant du film, Saif Ali Khan a déclaré : “Je suis ravi de travailler à nouveau avec Omi Dada. Il a une très grande vision et une connaissance de la technologie pour revigorer cette histoire. La façon dont Tanhaji a été tourné m’a amené à un niveau différent de l’ère de pointe du cinéma, et cette fois ce serait une nouvelle expérience. C’est un projet extraordinaire et je suis ravi d’en faire partie ! J’ai hâte de combattre l’épée avec les puissants Prabhas et de jouer le rôle de méchant.”