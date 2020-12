Le gardien de but probable de base des hommes juniors indiens Sahil Kumar Nayak, qui a fait partie de quelques camps nationaux au cours des deux dernières années, a déclaré que le gardien principal PR Sreejesh avait été une énorme source d’inspiration pour tous les jeunes joueurs de hockey en Inde.

Nayak a déclaré que les joueurs de hockey en herbe ont été très chanceux de voir comment Sreejesh a grandi en tant que gardien de but au cours des 10 dernières années.

« Les pays qui ont de grands modèles sont ceux qui produisent régulièrement de bons joueurs depuis de nombreuses années. Nous avons été très chanceux de voir la façon dont Sreejesh a grandi et évolué en tant que joueur au cours des 10 dernières années », a déclaré Nayak.

« Il nous a montré à tous comment continuer à nous réinventer et à continuer de performer régulièrement pour l’équipe indienne. Il a été une grande inspiration, non seulement pour les gardiens de but, mais pour tous les joueurs de hockey en herbe en Inde », a ajouté le gardien d’Odisha.

Nayak, qui n’a pas encore fait ses débuts dans l’équipe junior indienne, attend avec impatience une opportunité l’année prochaine.

« J’ai travaillé sur beaucoup d’aspects de mon jeu ces deux dernières années et je me sens prêt pour une opportunité avec l’équipe junior indienne. On peut s’entraîner autant que possible, mais le vrai test de compétences ne se fait qu’en matches. Nous avons quelques compétitions très importantes l’année prochaine – AHF Men’s Junior Asia Cup 2021 et FIH Men’s Hockey Junior World Cup 2021. J’espère que je pourrai réserver une place dans l’équipe junior indienne pour les deux compétitions l’année prochaine « , a déclaré le 20- Age.

Interrogé sur son moment préféré dans sa carrière nationale jusqu’à présent, le gardien de but a déclaré que remporter le 9e Championnat national junior masculin de Hockey India 2019 (Division A) avec l’équipe Odisha sera toujours un moment fort de sa carrière.

«Contribuer à la victoire d’Odisha au 9e Championnat national junior masculin de Hockey India 2019 (Division A) sera toujours là pour moi. La finale contre l’Uttar Pradesh Hockey a été tendue. Après avoir été 1-1 dans le temps réglementaire, nous avons tenu notre nerf pour gagner les tirs au but 4-3. J’espère que je pourrai aider l’équipe indienne à gagner de la même manière dans les grands tournois dans un proche avenir « , a déclaré