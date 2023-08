PR Sreejesh sur l’avenir de son équipe en Inde : « Je verrai comment les choses se passeront après les Jeux asiatiques »

Le gardien de but de hockey indien vétéran PR Sreejesh prend un tournoi à la fois en ce qui concerne son avenir et dit qu’il « verra comment les choses se passent » après les Jeux asiatiques en Chine en septembre-octobre.

La légende des gardiens de but de 35 ans approche des 300 matches internationaux après avoir fait ses débuts en Inde en 2006. Il partage actuellement les fonctions de gardien de but pour l’Inde avec Krishan Bahadur Pathak dans le cadre du Trophée des champions d’Asie (ACT) en cours ici.

« À cet âge, mieux vaut ne pas me poser de questions sur les deux prochaines années. Tout dépend du prochain. Je suis aux Jeux asiatiques, et après, je verrai comment les choses se passent. Je vais le prendre un tournoi à la fois », a déclaré Sreejesh à PTI lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait figurer dans un autre ACT.

L’ACT est un tournoi biennal, mais le lieu et les dates de la prochaine édition n’ont pas encore été annoncés.

« Comme (Novac) Djokovic l’a dit, ’35 est le nouveau 25′. Donc, je suis définitivement là », a déclaré Sreejesh après que l’Inde ait battu son grand rival le Pakistan 4-0 mercredi.

Sreejesh, qui a joué pour l’Inde dans plusieurs matches contre le Pakistan, ne veut pas se laisser emporter par la victoire dominante.

« Tous les matches sont importants pour nous à ce stade. De plus, une fois que vous atteignez un certain niveau, tout dépend de votre performance et de celle de votre équipe. C’est juste un match de billard (contre le Pakistan). Donc, vous n’avez pas besoin d’être trop excité à ce sujet, mais gagnez simplement les trois points.

« Nous ne sommes pas au stade de dire que nous allons gagner. Mais, la façon dont nous jouons et le montrons sur le terrain, nous pensons que nous allons faire un bon show contre les équipes à venir », a-t-il déclaré.

Nous aurons besoin de plus de buts contre le Japon en demi-finale : Hardik

Le vice-capitaine et milieu de terrain indien Hardik Singh a salué la dernière exécution de l’équipe dans la surface lors de la victoire convaincante contre le Pakistan, mais a noté qu’il faudrait plus de patience pour marquer plus de buts contre le Japon en demi-finale.

« Notre exécution finale à l’intérieur de la surface a été bonne. Nous n’avons encaissé aucun but (contre le Pakistan), ce qui est une bonne chose. Nous espérons conserver le même élan lors des prochains matchs », a-t-il déclaré à PTI.

«Mais, nous devons encore avoir plus de patience à l’intérieur de la boîte, ce qui est extrêmement important. De plus, nous devons établir le tempo du jeu. Nous les traiterons (le Japon) comme une équipe de premier plan. »

L’Inde et le Japon avaient fait match nul 1-1 lors de la phase de ligue du tournoi à la ronde.

Parlant du niveau de confiance de l’équipe, Hardik a déclaré: « La confiance dans l’équipe est au plus haut niveau en ce moment.

« Quelle que soit l’équipe contre laquelle nous affrontons maintenant, même si c’est l’Australie, nous aurions emménagé avec le même état d’esprit. »

Commentant les décisions des arbitres, Hardik a déclaré : « Je pense que l’arbitrage pourrait être un peu meilleur, car il y a toujours place à l’amélioration. »

L’entraîneur pakistanais Muhammad Saqlain a critiqué quelques décisions d’arbitrage pendant le match.

