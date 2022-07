PR Sreejesh prêt pour les mémorables Jeux du Commonwealth Swansong

PR Sreejesh a l’impression que sa carrière internationale mouvementée ressemble à l’aliment de base malayali « Avial », un mélange de 13 légumes au curry.

À 34 ans et dans la zone crépusculaire, tout ce qui reste à Sreejesh est de cocher quelques cases dans une carrière qui a été remplie de nombreux hauts et de quelques bas.

Une deuxième médaille olympique enroulée autour de son cou avec la gigantesque tour Eiffel qui se dresse au-dessus de lui est un rêve ultime, mais pour l’instant, il veut être ce «poste de contrôle» sûr dans ce qui seront ses troisièmes et derniers Jeux du Commonwealth.

« La vie n’a toujours pas été la même. C’était toujours plein de hauts et de bas. J’ai eu de très bons matchs ainsi que de très mauvaises sorties. J’ai eu un mauvais début de carrière, puis progressivement, j’ai gravi les échelons pour devenir le gardien numéro un de l’Inde », a déclaré Sreejesh à PTI dans une interview.

“D’être témoin du plus bas des Jeux olympiques de Londres en 2012 jusqu’à la médaille de bronze à Tokyo, entre temps j’ai été capitaine de l’équipe nationale, puis en 2018, ma carrière était presque terminée en raison d’une blessure au LCA (ligament croisé antérieur). Au Kerala, nous avons un plat célèbre appelé ‘avial’. C’est un curry de 13 légumes. Je peux relier ma carrière à Avial », a déclaré le gardien de but.

Aux Jeux asiatiques de 2014 à Incheon, en Corée du Sud, Sreejesh a joué le rôle principal dans la médaille d’or remportée par l’Inde, lorsqu’il a sauvé deux tentatives lors d’une fusillade contre le Pakistan en finale. Lors du Trophée des Champions 2014 et 2018, il a été élu « Gardien du Tournoi ».

A ce stade de sa carrière, Sreejesh préfère les cibles courtes.

“En tant que jeune, j’avais toujours l’habitude de planifier sur quatre ans. Maintenant, je préfère toujours les objectifs à court terme. Maintenant, ma priorité est CWG, puis ma prochaine étape est la Coupe du monde à coup sûr. Lorsque vous gardez des objectifs courts, cela vous aide toujours à vous concentrer davantage sur vos performances, votre forme physique et votre force mentale », a ajouté la médaillée de bronze olympique.

Il prévoit donc essentiellement de continuer jusqu’aux Jeux olympiques de Paris.

« En regardant vers l’avenir, Paris est faisable. Je peux voir la Tour Eiffel mais cette route ne va pas être facile. Je crois que ces petits pas m’aideront à y parvenir », a déclaré le gardien dégingandé.

“D’autres Jeux du Commonwealth sont délicats car dans quatre ans, je ne pense pas que je pourrai maintenir (ma forme physique) mais qui sait, vous pouvez me voir en tant qu’entraîneur”, a-t-il ajouté.

Sreejesh pense que les gardiens de but sont comme le vin millésimé, qui s’améliore avec l’âge, alors qu’il réfléchit à son illustre carrière, où il a commencé par réchauffer le banc et est devenu l’un des meilleurs au monde.

Il a déclaré que les revers au début de sa carrière lui avaient appris à utiliser les échecs comme éléments de base du succès.

“Quand j’ai commencé ma carrière, j’encaissais beaucoup de buts. La meilleure partie d’un gardien de but est que lorsque vous êtes le deuxième choix, vous gagnez beaucoup d’expérience en vous asseyant dehors et en regardant. J’ai appris le jeu en regardant Devesh Chauhan, Adrian D’Souza, Bharat Chettri », a déclaré le joueur de 34 ans.

« Sur une période, j’ai eu des seniors, qui m’ont corrigé et couvert pour moi. Si j’avais été repêché immédiatement dans l’équipe principale, j’aurais fini maintenant car la pression est trop élevée au niveau international et les jeunes pourraient avoir du mal à gérer au début », a déclaré Sreejesh.

“C’est pourquoi nous disons toujours que les gardiens de but s’améliorent en vieillissant. Les gardiens de but sont comme le vin millésimé car avec l’âge, leur niveau de maturité augmente, leur gestion de la pression s’améliore et ils prennent des décisions judicieusement », a-t-il ajouté.

Parlant du prochain CWG, Sreejesh pense que l’Inde a le potentiel de terminer sur le podium, mais vaincre les puissants Australiens serait la clé pour décider de la couleur de la médaille.

« L’équipe est capable d’atteindre la finale à coup sûr. La façon dont nous jouons, nous pouvons certainement obtenir un meilleur résultat qu’en 2014. Mais tout dépend de la façon dont vous gérez ce jour particulier lorsque vous jouez la demi-finale et la finale. Décidément, cette équipe est capable de finir sur le podium », a-t-il déclaré.

“L’Australie est l’une des meilleures équipes du monde. Nous avons également vu leur performance aux Jeux olympiques de Tokyo. Ce ne sera donc pas vraiment facile de les battre, mais vu la façon dont notre équipe se comporte maintenant, nous sommes confiants de leur offrir une compétition difficile. Nous n’allons rendre la tâche facile à aucune équipe », a conclu le gardien.

