PPAA aménage des terrasses le long d’une maison dans une forêt mexicaine

Le studio mexicain PPAA a créé une maison en stuc gris avec des terrasses en plein air qui permet aux résidents de renouer avec la forêt de Valle de Bravo, au Mexique.

Connue sous le nom de Copas, la maison de 964 mètres carrés (10 376 pieds carrés) se trouve sur une grande plate-forme au milieu d’une forêt.

La maison 2023 a été créée avec un étage supérieur ouvert qui se connecte directement à la cime des arbres et des espaces donnant sur la forêt sous tous les angles.

« [It is a] lieu inspiré par la nature, une toile ouverte soulevée du sol entourée de canopées d’arbres et un lieu pour se déconnecter de l’urbain et renouer avec la nature », Pablo Pérez Palacios, fondateur de Pérez Palacios Arquitectos Asociados, basé à Mexico (PPAA), a déclaré à Dezeen.

Les résidents entrent par le côté amont, arrivant d’abord dans un pavillon ouvert centré sur un gros rocher creusé pour la fondation.

Le niveau public supérieur est organisé en bandes du nord au sud, progressant du pavillon d’entrée à une cuisine américaine et des espaces de services, jusqu’à une grande salle familiale avec des espaces salon, service et salle à manger.

« La résidence s’adapte à la topographie naturelle du site en absorbant la pente et en minimisant les excavations », a indiqué l’équipe. « Nous avons choisi d’élever les espaces publics d’un niveau au-dessus du sol, en introduisant une série de plates-formes qui peuvent être vécues de diverses manières en même temps que la nature. »

Un mur de cheminée incurvé se transforme en une porte vitrée coulissante du sol au plafond qui ouvre la salle familiale sur une terrasse couverte et une table à manger linéaire qui se fond dans l’architecture de la maison.

Enfin, une terrasse ouverte mène à une longue piscine rectangulaire.

Le sol du bloc de maisons partagées est relié au coin du toit des dortoirs, qui sert de « plate-forme flottante » pour les événements.

La terrasse ouverte forme une ligne horizontale avec la cime des arbres à mesure que le site en pente s’éloigne.

Un escalier extérieur étroit descend vers les espaces de couchage privés – quatre suites privées empilées le long d’un couloir.

Chaque chambre dispose d’un grand balcon – et les suites d’angle en ont deux – en retrait de la façade plate de la maison, créant ainsi des espaces extérieurs privés et ombragés pour chaque résident.

« Cet aménagement réfléchi reflète l’équilibre entre les espaces communs qui embrassent la nature et les espaces privés qui offrent retraite et détente », a déclaré l’équipe.

Niché sous le bloc public sur un étage partiellement enterré se trouve une autre bande de pièces avec un coin salon social qui descend vers l’extérieur, deux dortoirs de service, une buanderie et un espace de stockage.

La maison a été complétée avec des matériaux naturels, notamment un sol en pierre, du plâtre au fini naturel et des éléments en bois qui se prolongent de l’extérieur vers l’intérieur.

En tandem avec les grandes étendues de verre, les matériaux s’en remettent à la nature environnante pour la couleur et la texture.

La maison reste fraîche grâce à une ventilation transversale à travers les terrasses, les balcons et la loggia ouverte le long des espaces publics, tandis que des panneaux solaires et un système de collecte des eaux de pluie contribuent à réduire les impacts environnementaux sur le site.

Immerger les zones de couchage dans le site et donner une préférence verticale aux espaces partagés est une pratique courante pour PPAA et peut être vue dans la conception par l’entreprise d’une maison à ossature A près de Mexico et d’une maison en pierre noire surmontée d’un pavillon en bois.

La photographie est de Rory Gardiner et Luis Garván.

Crédits du projet :

Équipe de projet: Pablo Pérez Palacios, Emilio Calvo, Miguel Vargas, Andrés Domínguez, Nancy Estévez, Sergio Delgado, Adán García