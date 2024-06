Powerlifter, père de 3 enfants, sous assistance respiratoire des semaines après avoir attrapé un « mauvais rhume »

M. Maynard est sorti de l’hôpital en mai 2023.

Lorsque beaucoup d’entre nous attrapent un rhume, nous espérons généralement nous rétablir en quelques jours. C’est l’hypothèse formulée par Jared Maynard, un haltérophile de 33 ans, physiothérapeute et père de trois enfants originaire de l’Ontario, au Canada, lorsqu’il a commencé à ressentir des reniflements en janvier de l’année dernière. Mais il s’est vite rendu compte qu’il s’était trompé.

M. Maynard, ainsi que sa femme et ses trois filles, semblaient tous avoir contracté ce qui semblait initialement être un léger rhume. Alors que ses filles et sa femme se sont rétablies en une semaine, l’état de M. Maynard s’est aggravé. Petit à petit, sa peau a pris une teinte jaune et il a commencé à souffrir de délire, Personnes signalé.

Des examens hospitaliers ultérieurs ont révélé que sa maladie n’était pas un rhume, mais plutôt un virus qui avait déclenché un trouble rare du système immunitaire, provoquant l’arrêt du fonctionnement de son foie et de ses reins. Les médecins lui ont diagnostiqué une lymphohistiocytose hémophagocytaire (HLH) potentiellement mortelle, une maladie qui incite le système immunitaire à attaquer le corps comme s’il s’agissait d’un envahisseur étranger, notamment en présence d’un virus.

Placé sous assistance respiratoire, le pronostic de M. Maynard semblait sombre, les médecins se préparant à ce qu’ils pensaient être ses derniers jours. Le HLH est relativement rare, avec une prévalence incertaine. Une étude menée par des internistes de l’hôpital général de Rochester a identifié 16 136 cas de maladie aux États-Unis entre 2006 et 2019, avec un taux de mortalité estimé à 40 % par les médecins de la Fédération d’immunopathologie de Lyon en France.

Le HLH se manifeste sous deux formes : l’une liée à la génétique et l’autre déclenchée par des infections virales ou bactériennes. Dans le cas de M. Maynard, les médecins ont déterminé que son HLH s’était développé en réponse au virus d’Epstein-Barr, communément appelé mono ou maladie du baiser. Alors que la mono se résorbe généralement avec un repos suffisant en quelques semaines, la combinaison de la mono et du HLH a conduit à une défaillance d’organe chez M. Maynard.

Fin janvier, il a été mis sous sédation et placé sous respirateur et dialyse. Malgré le traitement standard du HLH impliquant un régime de chimiothérapie, l’état d’affaiblissement de M. Maynard a empêché l’administration complète du traitement. Doutant initialement de ses chances de survie, ses médecins ont initié des soins palliatifs, anticipant son déclin imminent. Cependant, à leur grand étonnement, M. Maynard a commencé à montrer des signes de reprise en mars.

« C’était suffisant pour me mériter le surnom de « Miracle Man » en fait », a déclaré M. Maynard. Nouvelles de la confiture.

Au cours de son traitement, M. Maynard a perdu 43 livres. « Mes médecins m’ont dit que si je n’étais pas aussi en forme et fort que je l’étais, je n’aurais probablement pas survécu », a-t-il déclaré.

M. Maynard est sorti de l’hôpital en mai 2023. Il a dû réapprendre à marcher, s’asseoir, se tenir debout et même respirer, parler et avaler à nouveau.

Malgré la récupération de ses capacités motrices, les lésions nerveuses de ses pieds causées par la chimiothérapie ont provoqué une douleur persistante et une difficulté à retrouver son odorat. Pourtant, son objectif est resté inébranlable : reconstruire sa force. En tant qu’entraîneur de force, l’haltérophilie est devenue sa thérapie.

Depuis son redémarrage en juin 2023, il a progressé jusqu’à soulever un poids impressionnant de 465 livres. Mais sa plus grande fierté ? Reprendre ses filles. La capacité de tenir les trois, a-t-il partagé, « c’était comme si un morceau de mon cœur avait été restauré ».

« J’aimerais que les gens sachent que développer ses muscles, sa force et sa résilience physique est la meilleure police d’assurance vie que vous puissiez souscrire », a-t-il déclaré, ajoutant : « Il est trop facile de se mettre en dernier sur votre liste de priorités entre le travail, l’école. , les enfants et d’autres obligations », a-t-il déclaré.

« Nous pensons tous que nous avons le temps de nous ressaisir, jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Je l’ai découvert à mes dépens », a-t-il conclu.