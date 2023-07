Powerlifter devenu tireur Gaurav Sharma distribue des produits alimentaires aux personnes touchées par les inondations à Delhi

Dimanche, le champion du monde de dynamophilie devenu tireur Gaurav Sharma a distribué des vivres et des bouteilles d’eau aux personnes touchées par les inondations.

Plusieurs zones de la ville sont sous l’eau alors que le niveau d’eau de la rivière Yamuna a augmenté à la suite de fortes pluies plus tôt cette semaine.

Gaurav a visité différentes zones, dont Yamuna Bazar, et a rencontré les personnes déplacées des plaines inondables de la Yamuna.

« Tout comme lors de la pandémie de Covid, nous, la Fondation Pingaksh, essayons d’aider les personnes touchées à Delhi en raison du gonflement de la rivière Yamuna », a déclaré Gaurav. « Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail et leur maison, nous y allons et les rencontrons, écoutons leurs problèmes et fournissons une aide de base autant que possible. »

Lorsque le verrouillage induit par Covid dans le pays, le tireur de niveau national Gaurav, qui est également un Mahant dans un temple de Chandni Chowk, a distribué de la nourriture aux sans-abri de la ville.

