Power Slap de Dana White retiré du programme de diffusion.

Power Slap de Dana White ne sera pas diffusé le 11 janvier sur TBS comme prévu, probablement en raison de la controverse entourant son homonyme.

Selon Jeremy Botter, qui a contacté le réseau, l’émission a été supprimée du calendrier de diffusion.

“Une source de Warner Media m’a dit que la série Power Slap de Dana White n’est plus répertoriée sur les grilles de programmation internes et que tous les spots publicitaires ont été supprimés. La mort de l’accord, me dit-on, n’est essentiellement que de la paperasse à ce stade », a-t-il tweeté jeudi.

Une source de Warner Media me dit que la série Power Slap de Dana White n’est plus répertoriée sur les horaires de programmation internes et que tous les spots publicitaires ont été supprimés. La mort de l’accord, me dit-on, n’est essentiellement que de la paperasse à ce stade. – Jérémy Botter (@jeremybotter) 5 janvier 2023

Damon Martin a également confirmé la nouvelle auprès de sources et a noté que le site Web du DWPS avait été supprimé du site officiel du SCT.

Le SCT retire l’émission Power Slap de Dana White après la fuite d’une vidéo de TMZ

“La Power Slap League de Dana White a été supprimée du calendrier de programmation du TBS avant son lancement prévu le 11 janvier. La page Power Slap a également été supprimée du site Web du TBS. Warner Media n’a pas répondu à plusieurs messages demandant des commentaires”, il a tweeté.

Cela survient après la diffusion d’une vidéo de White giflant sa femme Anne à plusieurs reprises lors d’une altercation physique.

White a présenté des excuses via TMZ.

“Je suis l’un des gars, vous m’avez entendu dire pendant des années, il n’y a jamais, jamais d’excuse pour qu’un gars mette la main sur une femme, et maintenant je suis sur TMZ pour en parler”, a déclaré White. « Ma femme et moi sommes mariés depuis près de 30 ans, nous nous connaissons depuis l’âge de 12 ans. Nous avons évidemment traversé des conneries ensemble, nous avons trois enfants et c’est une de ces situations qui est horrible, je suis gêné, mais c’est aussi une de ces situations qui en ce moment, nous sommes plus inquiets sur nos enfants.

«Nous avons trois enfants et évidemment depuis que la vidéo est apparue, nous avons montré la vidéo aux enfants. Nous sommes plus concentrés sur notre famille en ce moment. Les gens vont avoir des opinions à ce sujet, et la plupart des opinions des gens seraient justes, surtout dans mon cas. Vous ne mettez jamais la main sur une femme. Ma femme et moi nous aimons, nous sommes ensemble depuis très longtemps. Nous nous connaissons depuis que nous sommes très petits, et ce n’est qu’une de ces situations malheureuses.