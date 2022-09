Power Rangers Astro Megazord obtient 166 $ de loisirs pour le navire en transformation

L’Astro Megazord des années 1998 Power Rangers dans l’espace série est le dernier robot géant de la Série Power Rangers à recréer pour le projet Zord Ascension de Hasbro.

L’Astro Megazord à 166 $, révélé vendredi dans le cadre de l’événement Hasbro’s Pulse Con, est unique en ce qu’il est créé par la transformation du plus grand Astro Megaship et du plus petit Astro Megashuttle en mecha. La plupart des Megazords des autres séries Power Rangers sont créés en fusionnant plusieurs robots pilotés par un Power Ranger individuel.

Les membres Hasbro Pulse Premium peuvent précommander le modèle sur aux États-Unis, au Canada et sur certains marchés européens le vendredi à 14 h HE (17 h HE). Il sera disponible à 18 h HE pour toute autre personne souhaitant commander. Il sera également disponible sur , , et .

Le Megaship apparaît dans la série In Space et la série suivante Lost Galaxy en 1999. Il sert également de base d’opérations aux Rangers.

Cette figurine est une récréation à l’échelle 1:144, et elle est livrée avec 14 accessoires et un emballage haut de gamme. Hasbro dit que des techniques de peinture spécialisées sont utilisées pour créer les détails de l’Astro Megazord.

L’Astro Megazord rejoint le précédent Dragonzord et originale dans la ligne du projet Zord Ascension. Il devient disponible en précommande vendredi sur le site Web Pulse de Hasbro et chez d’autres détaillants.

La sortie du Megazord sur le thème de l’espace intervient au moment même où la franchise Power Rangers replonge dans son côté intergalactique. Power Rangers : Dino Fury Producteur exécutif Simon Bennett annoncé en août que la prochaine série de Power Rangers sera sous-titré Cosmic Fury et continuera à jouer le distribution introduite dans Dino Fury. L’émission télévisée Power Rangers est actuellement diffusée sur Netflix.