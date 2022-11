‘Power Ranger’ Jason David Frank est mort à 49 ans — RT Games & Culture

L’acteur emblématique des Power Rangers Jason David Frank, connu pour incarner les rangers verts et blancs, est décédé à l’âge de 49 ans. Frank est décédé dimanche chez lui au Texas, selon sa représentante, Justine Hunt. Des sources ont déclaré à TMZ que la mort de l’acteur était un suicide, bien qu’aucune cause officielle de décès n’ait été rendue publique.

Frank est devenu célèbre pour son interprétation de Tommy Oliver dans la série télévisée originale “Mighty Morphin Power Rangers” qui s’est déroulée de 1993 à 1996. Au départ, il a enfilé le costume du Green Ranger, avant de passer au White Ranger plus tard dans la série.

Après la course originale, son personnage est apparu dans d’autres itérations de la franchise Power Rangers, ainsi que dans plusieurs films se déroulant dans l’univers. Au total, Frank est apparu dans plus de 200 épisodes de la série, selon IMDb.

En 2017, l’acteur et artiste martial mixte a fait une apparition dans le redémarrage de “Power Rangers” et, un an plus tard, a fait une dernière apparition en tant que Tommy Oliver dans le dixième épisode de “Power Rangers Super Ninja Steel”.















Sa dernière apparition au cinéma devrait être la prochaine “Légende du dragon blanc”, inspirée des Power Rangers, actuellement en production.

En plus de jouer dans Power Rangers, Frank était également un passionné d’arts martiaux. Il détenait une ceinture noire en karaté, judo et taekwondo et avait un record invaincu de 4-0 dans sa carrière amateur de MMA avant de faire ses débuts professionnels à l’UFC en 2010, qu’il a également remportés. Frank a également ouvert un studio d’arts martiaux à Houston appelé Rising Sun Karate, où il a formé des étudiants dans son propre style de combat appelé Toso Kune Do, ou Way of the Fighting Fist.

« Je n’arrive pas à y croire…. RIP Jason David Frank.” a écrit Walter Jones, qui a dépeint le power ranger noir aux côtés de Frank. “Mon cœur est triste d’avoir perdu un autre membre de notre famille spéciale.”

Frank laisse dans le deuil ses quatre enfants.