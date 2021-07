Power Book III: Raising Kanan – date de sortie, distribution et comment regarder

LE dernier des spin-offs de Power arrive sur nos écrans dans un avenir très proche.

Nous avons tout ce que vous devez savoir sur la série culte.

3 Mekai Curtis joue un jeune Kanan dans la nouvelle série

Quand Power : Raising Kanan sortira-t-il ?

Les fans de la franchise Power peuvent marquer le 18 juillet dans leur agenda pour le grand jour.

Le président et chef de la direction de Starz, Jeffrey Hirsch, a déclaré : « Dans l’histoire de la télévision, seules quelques émissions sélectionnées ont inspiré quatre extensions de séries consécutives, lancées en même temps dans une production et un développement actifs.

« Ces nouveaux chapitres passionnants continueront le voyage de certains des personnages les plus controversés de Power tout en mettant en vedette un ensemble croissant de personnages complexes et distincts ainsi que le drame à indice d’octane élevé qui place Power dans une classe à part. »

Les fans peuvent regarder l’émission via Amazon Prime Video mais vous devrez payer un supplément.

Un abonnement Amazon Prime coûte 7,99 £ par mois au Royaume-Uni, mais les nouveaux abonnés bénéficient d’un essai gratuit de 30 jours.

Amazon Prime coûte aux abonnés aux États-Unis 12,99 $ par mois.

En plus de cela, un sous-marin Starzplay coûte 4,99 £ par mois au Royaume-Uni, les nouveaux abonnés bénéficiant d’un essai gratuit de 7 jours.

Aux États-Unis, les frais sont de 8,99 $ par mois, ce qui comprend également un essai gratuit.

3 Raising Kanan est une préquelle de la série Power originale Crédit : Starz

Qui est dans le casting ?

Mekai Curtis – Kirby Buckets de Disney XD incarne un jeune Kanan.

Chris Sumpter – joue Jamie

Ethan Cutkosky – la star de Shameless joue le rôle de Tommy

Camila Perez – joue Angie

Le casting comprend également : Malcolm M Mays (Snowfall), Omar Epps (House), Hailey Kilgore (The Village), London Brown (Ballers), Joey Badass (Mr Robot), Shanley Caswell (NCIS : New Orleans), Toby Sandeman ( Les Royals), Natalee Linez (Siren), Lovie Simone (Greenleaf) Ade Chike Torbert (East Los High) et Annabelle Zasowski.

3 Raising Kanan se déroule dans les années 1990 et suit le début de la vie de Kanan Stark Crédit : Starz

De quoi sera fait le spin-off ?

Raising Kanan est une préquelle qui se déroule dans les années 1990 et relate les premières années de Kanan Stark, jouée à l’origine par Curtis ’50 Cent’ Jackson.

« C’est un spectacle très différent en termes de rythme et de sensation », a déclaré la créatrice de Power, Courtney Kemp. Date limite. « Cela ressemble à du pouvoir, vous ressentez certainement le pouvoir de cela dans cette émission, le capital P Power. Mais il a aussi son propre pouvoir de petit p dans l’histoire qu’il raconte et à son époque, et vous voulez vous assurer que le public le ressente aussi. »

Le rappeur 50 Cent a également créé de nouvelles chansons pour le spectacle.

« J’ai produit et écrit des trucs pour ça parce qu’il est difficile de trouver des choses qui semblent authentiques à cette époque. Vous devez donner l’impression que ces trucs ont été produits dans les années 90. Je vais chercher Teddy Riley et les producteurs de cette période pour m’aider à produire des choses », a-t-il déclaré.

Quelles sont les autres émissions dérivées de Power ?

Après la série Power originale, le premier spin-off était Power Book II: Ghost.

D’autres retombées sont également en préparation avec Power: Book IV Influence, avant Power Book V: Force.