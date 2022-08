Power 2 Stars partage 50 cents presque jeté TI dans le rôle de Method Man

Pouvez-vous indubitablement imaginer ce rappeur dans le Univers de puissance?

Comme 50 centimes a atteint le statut de magnat des médias, il a étendu les opportunités d’acteur à plusieurs collègues rappeurs. C’est dur de voir quelqu’un mais Homme de méthode jouant le puissant avocat Davis MacLean. Cependant, Complexe rapports Du pouvoir et Power Book II : Fantôme étoiles Gianni Paolo, et Michel Rainy a déclaré qu’un autre rappeur a presque décroché le rôle.

Rainey et Paolo, qui jouent Tariq St. Patrick et son meilleur ami Brayden Weston, ont parlé à TMZ Hip Hop pour une interview dans la rue jeudi. Interrogé sur les invités célèbres qui n’ont pas fonctionné, Paolo a révélé que TI faisait presque partie du casting.

“J’ai entendu… c’est une rumeur, je ne peux pas confirmer”, a déclaré Paolo. « TI était censé jouer le personnage de Method Man. Je ne sais pas s’il y a eu du boeuf ou si quelque chose s’est passé, mais il n’a jamais fini par le jouer, et Meth était Davis MacLean.

Avec une réputation de collectionner du bœuf comme des pierres à l’infini, cela semble être une raison plausible pour que 50 change d’avis. Rainey a confirmé qu’il avait entendu les mêmes rumeurs “au début de la production avant de commencer le tournage”. Comment un autre Clifford a finalement rempli les chaussures chères de Davis MacLean est toujours un mystère.

«Nous nous sommes présentés pour le plateau, et Method était là. Alors c’était vraiment ça. Ils ne nous l’ont pas dit », a expliqué Paolo.

L’intervieweur a demandé si TI aurait été mieux pour le rôle. Bien que le rappeur Wu-Tang soit rapidement devenu un favori des fans de la franchise Power, TI a un CV d’acteur assez impressionnant. Paolo et Rainey n’ont pas manqué un battement pour défendre leur co-star.

« Pas de tir ! Personne de mieux que Method Man », a rapidement répondu Paolo.

Le drame hors écran pourrait être pris en compte dans certaines décisions de casting, mais les acteurs ont déclaré que 50 ans sont strictement des affaires et de bonnes vibrations lorsqu’il est au travail.

«Chaque fois que 50 vient sur le plateau, il rend l’énergie formidable. Hypothétiquement parlant, s’il devait même y avoir un bœuf sur le plateau, 50 viendraient sur le plateau et cette merde serait écrasée », a précisé Rainey. «Il vient sur le plateau avec une grande énergie. Il fait rire tout le monde. Il veut voir tout le monde s’amuser pendant qu’ils travaillent », a-t-il poursuivi.

Le maintien de la paix 50 est-il là pour rester ? Les jeunes acteurs ont ajouté que le rappeur garde l’énergie diplomatique sur et hors plateau. Paolo a dit que l’un des Devenir riche ou mourir en essayant Le plus du rappeur boeuf épique de longue date est enfin terminé.

« En fait, le Floyd Mayweather et le boeuf 50 Cent vient d’être écrasé ! Mo’Nique est dans BMF saison 2. Floyd Mayweather et 50 étaient tous les deux à un stand-up de Mo’Nique et elle a dit : ‘Ok, ça suffit ! Que se passe-t-il?”

50 a vaillamment juré d’aider à “remettre” l’actrice oscarisée après qu’elle ait affirmé qu’elle avait été mise sur liste noire à Hollywood. Mo’Nique lui a rendu la pareille en faisant double emploi en tant que médiatrice lors de l’un de ses récents spectacles.

« Maintenant, nous allons Week-end Tycoon et Floyd sera là.

On ne sait pas si Mayweather a retrouvé son ancien ami pour le festival de musique et de comédie étoilé, mais au moins ils sont sur la bonne voie. En attendant de voir cette bromance se raviver, Paolo et Rainey ont déclaré que la nouvelle saison de Power Book II : Fantôme est juste au coin de la rue. Les stars ont taquiné une date de première en novembre pour la saison 3.