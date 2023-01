Powell souligne le besoin d’indépendance politique de la Fed pour lutter contre l’inflation

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a souligné mardi la nécessité pour la banque centrale d’être libre de toute influence politique alors qu’elle s’attaque à une inflation constamment élevée.

Dans un discours prononcé devant la Riksbank suédoise, Powell a noté que la stabilisation des prix nécessite de prendre des décisions difficiles qui peuvent être politiquement impopulaires.

« La stabilité des prix est le fondement d’une économie saine et offre au public des avantages incommensurables au fil du temps. Mais rétablir la stabilité des prix lorsque l’inflation est élevée peut nécessiter des mesures qui ne sont pas populaires à court terme, car nous augmentons les taux d’intérêt pour ralentir l’économie. a déclaré le président dans des remarques préparées.

“L’absence de contrôle politique direct sur nos décisions nous permet de prendre ces mesures nécessaires sans tenir compte des facteurs politiques à court terme”, a-t-il ajouté.

Les remarques de Powell sont intervenues lors d’un forum pour discuter de l’indépendance de la banque centrale et devaient être suivies d’une session de questions-réponses.

Le discours ne contenait aucun indice direct sur la direction que prend la politique d’une Fed qui a relevé les taux d’intérêt à sept reprises en 2022, pour un total de 4,25 points de pourcentage, et a indiqué que d’autres augmentations sont probablement en cours cette année.

Alors que la critique des actions de la Fed par les dirigeants élus se fait souvent sur des tons plus calmes, la Fed Powell a fait face à une opposition vocale des deux côtés de l’allée politique.

L’ancien président Donald Trump a déchiré la banque centrale alors qu’elle augmentait les taux pendant son administration, tandis que des dirigeants progressistes tels que la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., ont critiqué la série actuelle de hausses. Le président Joe Biden a largement résisté aux commentaires sur les mesures de la Fed tout en notant qu’il incombe principalement à la banque centrale de lutter contre l’inflation.

Powell a déclaré à plusieurs reprises que les facteurs politiques n’avaient pas pesé sur ses actions.

Dans une autre partie du discours de mardi, il a répondu aux appels de certains législateurs pour que la Fed utilise ses pouvoirs de réglementation pour lutter contre le changement climatique. Powell a noté que la Fed devrait “s’en tenir à notre tricot et ne pas s’éloigner pour rechercher des avantages sociaux perçus qui ne sont pas étroitement liés à nos objectifs et autorités statutaires”.

Alors que la Fed a demandé aux grandes banques d’examiner leur préparation financière en cas d’événements majeurs liés au climat tels que les ouragans et les inondations, Powell a déclaré que c’était tout ce qu’il fallait faire.

“Les décisions concernant les politiques visant à lutter directement contre le changement climatique devraient être prises par les branches élues du gouvernement et refléter ainsi la volonté du public telle qu’exprimée par les élections”, a-t-il déclaré. “Mais sans législation explicite du Congrès, il serait inapproprié pour nous d’utiliser notre politique monétaire ou nos outils de surveillance pour promouvoir une économie plus verte ou pour atteindre d’autres objectifs liés au climat. Nous ne sommes pas et ne serons pas un” décideur climatique “. “

La Fed lancera cette année un programme pilote qui appelle les six plus grandes banques du pays à participer à une “analyse de scénarios” visant à tester la stabilité des institutions en cas d’événements climatiques majeurs.

L’exercice aura lieu en dehors des soi-disant tests de résistance que la Fed utilise pour tester la façon dont les banques s’en tireraient dans le cadre d’hypothétiques ralentissements économiques. Les institutions participantes sont Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley et Wells Fargo.