Powell note une amélioration économique, mais dit que la pandémie reste un risque

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré dans un témoignage préparé pour la livraison au Congrès cette semaine que l’économie est en croissance mais fait face aux menaces continues de la pandémie de coronavirus.

Le dirigeant de la banque centrale a également souligné la montée des pressions inflationnistes qu’il s’attend à ce que le temps diminue.

Alors que l’économie se remet de la pandémie, il s’est également engagé à continuer de soutenir les politiques mises en place par la Fed au début de la menace de Covid-19.

« Depuis notre dernière rencontre, l’économie a montré une amélioration soutenue », a déclaré Powell dans des remarques qu’il prononcera mardi devant le sous-comité de la Chambre sur la crise des coronavirus.

« Des vaccinations généralisées se sont jointes à des mesures de politique monétaire et budgétaire sans précédent pour soutenir fortement la reprise. Les indicateurs de l’activité économique et de l’emploi ont continué de se renforcer, et le PIB réel de cette année semble être en passe d’afficher son taux d’augmentation le plus rapide depuis des décennies, » il ajouta. « Une grande partie de cette croissance rapide reflète le rebond continu de l’activité après des niveaux déprimés. »