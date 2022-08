Powell ne dira probablement pas aux investisseurs ce qu’ils veulent entendre vendredi

Le marché à terme a parié qu’une hausse de trois quarts de point – ou 0,75 % – est plus probable lors de la réunion de septembre. La banque centrale a relevé ses taux de 0,75 point en juin et en juillet. Le taux des fonds fédéraux se situe désormais dans une fourchette de 2,25 % à 2,5 %, et la Fed vise un taux final, ou taux terminal, de 3,50 % à 3,75 % d’ici le premier trimestre de l’année prochaine.

“Le défi pour Powell va être le ton qu’il adoptera. Je pense qu’il a semblé un peu trop accommodant, pas assez belliciste en juillet”, a déclaré David Page, responsable de la recherche macroéconomique chez AXA Investment Managers. “Je pense qu’il veut éviter cela maintenant, les marchés s’attendant à ce qu’il soit relativement belliciste. … C’est un jeu très difficile. C’est un jeu d’attentes. … Cela devient une question de réglage fin.”

Les actions se sont redressées après les commentaires de Powell après la réunion de juillet et les rendements obligataires ont chuté, signalant que les marchés percevaient le président comme plus accommodant ou plus facile en ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt. Mais la semaine dernière, les rendements obligataires ont augmenté sur un chœur de commentaires bellicistes d’autres responsables de la Fed.

Page a déclaré que Powell tentait d’éviter un autre grand rallye boursier et une baisse des taux, ce qui signifie que les conditions financières se desserrent. La Fed tente la difficile manœuvre de refroidir l’inflation en resserrant les conditions financières tout en ralentissant l’économie et le marché du travail sans provoquer de récession.

“La difficulté qu’il aura, c’est qu’on s’attend déjà à ce qu’il soit assez belliciste, donc il doit être au moins assez belliciste pour que ce rallye ne se produise pas”, a déclaré Page.

Le message du symposium de Jackson Hole de l’année dernière était bien différent. Powell qualifiait toujours l’inflation de “transitoire” et les attentes de la Fed concernant les hausses de taux étaient bien inférieures.

“C’était une position politique plus basse pour plus longtemps”, a déclaré Michael Gapen, économiste en chef américain à Bank of America. “Comparé à cela, cela va sembler super belliciste.” Mais l’environnement a également changé de façon spectaculaire depuis lors, car l’inflation s’est révélée persistante plutôt que passagère. L’inflation à la consommation a culminé à 9,1 % en juin, et elle vient peut-être de culminer – des mois après que la Fed l’avait prévu pour la première fois.

“Je pense que ce sera le message – nous allons ralentir à un moment donné. Nous nous resserrons, mais ne vous attendez pas à un passage rapide aux coupes”, a déclaré Gapen.

Powell a déclaré après la réunion de la Fed de juillet que la banque centrale pourrait réduire les baisses de taux à un moment donné, mais il n’a pas mentionné de les annuler, a déclaré Gapen.

“Comme la politique monétaire a été supposée plus basse pendant plus longtemps et a besoin d’un marché du travail chaud, elle est plus élevée pendant plus longtemps et n’a pas besoin d’un marché du travail chaud pour atteindre la stabilité des prix”, a déclaré Gapen.

Les observateurs de la Fed disent que Powell a peut-être confondu les attentes du marché lorsqu’il a déclaré après la réunion de la Fed de juillet que la banque centrale était proche du taux neutre. Le taux neutre est le niveau auquel la Fed n’a pas à augmenter ou à baisser les taux, et il a longtemps été considéré par les responsables de la banque centrale de la Fed comme étant de 2,5 %.