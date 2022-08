Powell met en garde contre “une certaine douleur” à venir alors que la Fed se bat pour réduire l’inflation

Jerome Powell à Jackson Hole, Wyoming Jonathan Crosby | Reuter

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s’est fermement engagé vendredi à stopper l’inflation, avertissant qu’il s’attend à ce que la banque centrale continue de relever les taux d’intérêt d’une manière qui causera “quelques douleurs” à l’économie américaine. Dans son discours politique annuel très attendu à Jackson Hole, Wyoming, Powell a affirmé que la Fed “utilisera nos outils avec force” pour attaquer l’inflation qui est toujours proche de son plus haut niveau depuis plus de 40 ans. Même avec une série de quatre hausses consécutives des taux d’intérêt totalisant 2,25 points de pourcentage, Powell a déclaré qu’il n’y avait “pas lieu de s’arrêter ou de faire une pause”, même si les taux de référence se situent probablement autour d’un domaine considéré comme ni stimulant ni restrictif pour la croissance. “Bien que des taux d’intérêt plus élevés, une croissance plus lente et des conditions plus souples sur le marché du travail réduiront l’inflation, ils feront également souffrir les ménages et les entreprises”, a-t-il déclaré dans des remarques préparées. “Ce sont les coûts malheureux de la réduction de l’inflation. Mais un échec à rétablir la stabilité des prix signifierait une douleur bien plus grande.” Les actions ont prolongé leurs pertes lorsque Powell a commencé son discours, le Dow Jones Industrial Average perdant près de 200 points. Les rendements du Trésor ont été globalement plus élevés. Les remarques interviennent alors que l’inflation a peut-être atteint un sommet mais ne montre aucun signe marqué de déclin. Deux indicateurs étroitement surveillés, l’indice des prix à la consommation et l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, ont montré que les prix ont peu varié en juillet, principalement en raison d’une forte baisse des coûts de l’énergie. Dans le même temps, d’autres secteurs de l’économie ralentissent. Le logement, en particulier, chute rapidement et les économistes s’attendent à ce que l’énorme augmentation des embauches au cours de la dernière année et demie se refroidisse. Cependant, Powell a averti que l’objectif de la Fed est plus large qu’un mois ou deux de données, et qu’elle continuera à aller de l’avant jusqu’à ce que l’inflation se rapproche de son objectif à long terme de 2 %. “Nous déplaçons délibérément notre politique à un niveau qui sera suffisamment restrictif pour ramener l’inflation à 2%”, a-t-il déclaré. En ce qui concerne l’avenir, le dirigeant de la banque centrale a ajouté que “le rétablissement de la stabilité des prix nécessitera probablement le maintien d’une politique restrictive pendant un certain temps. L’historique met fortement en garde contre un assouplissement prématuré de la politique”.

Jusqu’au point

Le discours était exceptionnellement bref. Alors que les dirigeants de la Fed, y compris Powell, ont souvent utilisé le symposium de Jackson Hole comme une opportunité pour décrire les grands changements de politique, les remarques de Powell vendredi n’ont compté que six pages. Il a introduit le discours en notant que ses “remarques seront plus courtes, mon objectif plus étroit et mon message plus direct”. “La stabilité des prix relève de la responsabilité de la Réserve fédérale et constitue le fondement de notre économie”, a-t-il déclaré. “Sans stabilité des prix, l’économie ne fonctionne pour personne.” Les marchés attendent la prochaine réunion de la Fed en septembre pour voir si le Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux va décréter une troisième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentage. Powell a déclaré que la décision “dépendra de la totalité des données entrantes et de l’évolution des perspectives. À un moment donné, à mesure que la politique monétaire se resserrera davantage, il deviendra probablement approprié de ralentir le rythme des augmentations”. Les commerçants évaluent actuellement un appel serré entre une augmentation d’un demi-point et de trois quarts de point. Vendredi matin, juste après le discours de Powell, la probabilité d’un mouvement d’un demi-point était de 51,5 %, selon la mesure FedWatch du groupe CME.

Se tourner vers l’histoire