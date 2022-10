Powell fait à nouveau face à des pressions politiques alors que les inquiétudes montent sur l’économie

La dernière fois que la Fed a relevé les taux d’intérêt, de 2016 à décembre 2018, Powell a fait face à de vives critiques de la part de l’ancien président Donald Trump, qui a qualifié à une occasion les banquiers centraux de « crétins » et a semblé comparer Powell défavorablement au président chinois Xi Jinping lorsqu’il a demandé dans un tweet, “Qui est notre plus grand ennemi ?”

Sans recommander un plan d’action spécifique, Brown a demandé à Powell de se rappeler que la Fed a un mandat à deux volets – une faible inflation et le plein emploi – et a demandé que “les décisions que vous prendrez lors de la prochaine réunion du FOMC reflètent votre engagement envers le double mandat”. .”

La lettre arrive avec la Fed à moins d’une semaine de sa réunion politique de deux jours qui devrait se conclure le 2 novembre par une quatrième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentage des taux d’intérêt. Cela porterait le taux des fonds de référence de la banque centrale dans une fourchette de 3,75% à 4%, son plus haut niveau depuis le début de 2008 et représente le rythme le plus rapide de resserrement de la politique depuis le début des années 1980.

“Le président Powell a clairement indiqué que les conditions nécessaires pour que la Fed atteigne son objectif de plein emploi sont une inflation faible et stable. Sans inflation faible et stable, il n’y a aucun moyen d’atteindre le plein emploi”, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s. Analytique. “Il s’en tiendra à ses armes à ce sujet. Je ne vois pas cela comme ayant un impact matériel sur la prise de décision à la Fed.”

En plus du coup de coude de Brown, Powell a également été critiqué par d’autres à Capitol Hill.

La sénatrice Elizabeth Warren, démocrate ultra-progressiste du Massachusetts et ancienne candidate à la présidence, a qualifié Powell de dangereux et a récemment également mis en garde contre l’impact que les hausses de taux pourraient avoir sur l’emploi. Aussi, le sénateur Joe Manchin, DW. Va., l’année dernière a critiqué Powell pour ce qui a été considéré comme la réponse au pied levé de la Fed à la montée précoce de l’inflation.

“Je ne pense pas nécessairement que Powell cédera à la pression politique, mais je me demande si certains de ses collègues commencent à le faire, certaines des colombes qui sont devenues faucons”, a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group. . “L’emploi va bien maintenant, mais à mesure que les mois passent et que la croissance continue de ralentir et que les licenciements commencent à augmenter à un rythme plus notable, je dois croire que le niveau de pression va augmenter.”

Les gains de masse salariale ont été solides toutes les années, mais un certain nombre d’entreprises ont déclaré qu’elles gèlent les embauches ou les réduisent à mesure que les conditions économiques s’adoucissent. UN le ralentissement de l’économie et l’inflation obstinément élevée rendent le contexte difficile pour les élections de novembre, où les démocrates devraient perdre le contrôle de la Chambre et peut-être du Sénat.

Avec les enjeux élevés à l’esprit, les marchés et les législateurs écouteront attentivement la conférence de presse post-réunion de Powell mercredi prochain, qui aura lieu six jours avant les élections.

“Il connaît la pression. Il sait que les politiciens sont de plus en plus nerveux à l’idée de perdre leur siège”, a déclaré Krosby. “Il y a très peu de choses qu’il puisse faire à ce stade, soit dit en passant, pour aider l’une ou l’autre des parties.”