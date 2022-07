Powell et Clarida blanchis d’actes répréhensibles dans la controverse commerciale de la Fed

Alors que le rapport a autorisé Powell et Clarida, Bialek a déclaré que les évaluations des transactions d’autres hauts responsables de la Fed étaient en cours.

Les anciens présidents régionaux Robert Kaplan de Dallas et Eric Rosengren de Boston ont pris leur retraite à la suite de la divulgation de leurs activités de portefeuille d’investissement. Clarida est également partie, démissionnant en janvier juste avant d’assumer un poste d’enseignante à l’Université de Columbia.

L’OIG a constaté “que j’étais allé au-delà des exigences d’éthique financière et de divulgation pendant mon mandat de vice-président”, a déclaré Clarida dans un communiqué.

“Je me suis toujours engagé à me conduire avec intégrité et respect des obligations de service public, et ce rapport réaffirme cet engagement de toute une vie à dépasser les normes éthiques”, a-t-il ajouté.

Plus tôt cette année, la Fed a adopté un ensemble strict de nouvelles règles qui interdisent aux fonctionnaires de négocier des actions et des obligations individuelles ainsi que des crypto-monnaies.