Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi qu’il avait dans le passé rencontré des Américains sans-abri et que cela lui rappelait ceux pour lesquels il travaille en tant que fonctionnaire du gouvernement.

Powell a déclaré qu’il n’avait pas encore rencontré les membres du campement des sans-abri près du bâtiment de la Fed à Washington. Il a ajouté qu’il avait l’intention de le faire à l’avenir.

« Je visiterai quand ce n’est plus un reportage. J’ai rencontré des sans-abri plusieurs fois – plusieurs fois, disons du moins, et je pense qu’il est toujours bon de parler aux gens et d’entendre ce qui se passe dans leur vie », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à la suite de la dernière décision de politique monétaire de la Fed. « C’est une chose importante dans laquelle s’engager et nous apportons cette compréhension dans nos vies et, franchement, dans notre travail. »

Le dirigeant de la banque centrale américaine n’a pas précisé à quel moment ses précédentes visites avec les sans-abri avaient eu lieu. On ne sait pas s’il a rencontré la communauté des sans-abri depuis que le président Donald Trump l’a nommé à la tête de la Fed fin 2017.

« Ce que vous découvrez, c’est que c’est vous: ce sont juste nous. Ce sont des gens qui, dans de nombreux cas, avaient un emploi et ils ont des vies et ils viennent de se retrouver ici », a ajouté le chef de la Fed. « C’est un problème difficile, cependant, et il y a de très nombreuses facettes, et je suis bien conscient que ce n’est pas quelque chose pour lequel la Fed a tous les outils ou quelque chose comme ça. »

Dans presque toutes les apparitions publiques au cours des 12 derniers mois, Powell a souligné l’impact démesuré de la pandémie de Covid-19 sur les Américains «les moins capables de supporter le fardeau».

Bien que l’on pense généralement que le pic de 14,8% du taux de chômage de l’année dernière a contribué à une augmentation parallèle de l’itinérance, les données fédérales mesurant ces taux restent obsolètes.

Plus tôt ce printemps, le ministère du Logement et du Développement urbain a signalé que le sans-abrisme aux États-Unis avait augmenté pour la quatrième année consécutive, avec environ 580 000 personnes vivant dans la rue ou dans des abris temporaires au début de 2020. Ce chiffre représentait une augmentation de 2,2% de l’année précédente.

Mais comme les rapports du gouvernement sur le sans-abrisme sont rétrospectifs, le rapport annuel de cette année sous-estime presque certainement la propagation et la gravité de la crise.

Les moratoires nationaux sur les expulsions, qui sont en place depuis un an et devraient expirer en 2021, ont contribué en partie à ce que la secrétaire du HUD, Marcia Fudge, a qualifié de crise de sans-abrisme «dévastatrice».

– Kevin Stankiewicz de CNBC a contribué à ce rapport.