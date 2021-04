Malgré ce qu’il considère comme une économie en rapide reprise, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a réaffirmé dimanche l’engagement de la banque centrale à maintenir une politique monétaire souple.

Cela inclut une déclaration de quasi-certitude que les taux d’intérêt n’iront nulle part, car l’inflation reste apprivoisée et des millions d’Américains ont encore besoin d’aide alors que le pays se reconstruit après les dommages causés par la pandémie de Covid-19.

« Je pense qu’il est hautement improbable que nous augmentions les tarifs quelque chose comme cette année », a déclaré Powell au journaliste de « 60 Minutes » Scott Pelley lors d’une émission dimanche soir.

« Je suis en mesure de garantir que la Fed fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir l’économie aussi longtemps qu’il faudra pour achever la reprise », a-t-il ajouté.

Ce soutien comprend des taux d’emprunt à court terme proches de zéro et 120 milliards de dollars par mois d’achats d’obligations mis en place à la suite d’un fort rebond après la chute de l’activité entre février et avril 2020.

Bien que l’économie ait récupéré plus de 13 millions d’emplois depuis le plus profond de la crise, il en reste environ 9 millions de plus encore mis à l’écart. Au fur et à mesure que les États et les localités ont assoupli les restrictions, de plus en plus de personnes sont retournées travailler.