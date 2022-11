Powell dit que les taux augmenteront davantage et resteront élevés “pendant un certain temps”.

“Il est probable que le rétablissement de la stabilité des prix nécessitera de maintenir la politique à un niveau restrictif pendant un certain temps”, a-t-il déclaré. “Nous garderons le cap jusqu’à ce que le travail soit fait.”

Le président de la Fed a particulièrement repoussé toute notion selon laquelle une modération récente des hausses de prix est un signe certain que l’inflation continuera de se calmer.

“Des mois de baisse dans les données ont souvent été suivis de nouvelles augmentations”, a-t-il déclaré. Et tandis que de nombreux économistes s’attendent à ce que l’inflation se modère l’année prochaine, “les prévisions prédisent une telle baisse depuis plus d’un an, tandis que l’inflation s’est obstinément déplacée latéralement”.

Plus tard, M. Powell a ajouté que “nous allons devoir être humbles et sceptiques quant aux prévisions pendant un certain temps”.

De plus, a souligné M. Powell, même si les prix des biens pèsent sur l’inflation et que la croissance des loyers se modère l’année prochaine comme prévu, le marché du travail reste très tendu – et les signes de ralentissement jusqu’à présent ne sont pas concluants.

Lorsque les employeurs paient davantage en salaires, ils sont susceptibles d’essayer de répercuter ces coûts de main-d’œuvre croissants sur leurs clients sous la forme d’augmentations de prix, faisant de la croissance des salaires un critère essentiel pour les observateurs de l’inflation.

“Nous voulons que les salaires augmentent fortement, mais ils doivent augmenter à un niveau compatible avec une inflation de 2% au fil du temps”, a déclaré M. Powell. “Vous êtes 1,5 ou 2 % au-dessus de cela avec les augmentations de salaire actuelles.”