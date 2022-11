Powell dit que la Fed pourrait ralentir les hausses de taux lors de la prochaine réunion

Jerome H. Powell, président de la Réserve fédérale, a déclaré que la banque centrale pourrait ralentir ses hausses de taux d’intérêt lors de sa réunion du mois prochain – même s’il a souligné que les décideurs politiques avaient encore du travail à faire pour s’assurer que l’inflation rapide des prix reviendrait à la normale.

“Le moment de modérer le rythme des augmentations de taux pourrait venir dès la réunion de décembre”, a déclaré M. Powell, faisant référence à la réunion des 13 et 14 décembre. Pourtant, M. Powell a déclaré dans des remarques préparées pour être prononcées à la Brookings Institution que “des augmentations continues seront appropriées” et que ce qui compte le plus, c’est le niveau auquel les taux augmentent finalement et combien de temps ils restent élevés, plutôt que le taux de changement.

Le président de la Fed a reconnu que l’inflation a montré des signes encourageants de ralentissement, mais il a également mis en garde contre une trop grande lecture en un mois de données. Il a souligné que la croissance des salaires reste trop rapide pour permettre aux hausses de prix de revenir à l’objectif annuel de 2 % de la Fed. Compte tenu de cela, il a souligné à plusieurs reprises que les banquiers centraux devront continuer à relever les taux d’intérêt – probablement plus qu’ils ne l’avaient prédit aussi récemment qu’en septembre – pour s’assurer qu’ils font le travail.

“Malgré certains développements prometteurs, nous avons encore un long chemin à parcourir pour rétablir la stabilité des prix”, a déclaré M. Powell.

La Fed a relevé les taux d’intérêt de près de zéro aussi récemment qu’en mars à une fourchette de 3,75 à 4 % lors de sa réunion au début du mois. Ses quatre derniers mouvements de taux se sont produits par incréments de trois quarts de point – d’énormes ajustements, comme ceux que la Fed n’avait pas effectués auparavant depuis 1994. Les banquiers centraux ont clairement indiqué qu’ils pensaient qu’il serait sage de ralentir le rythme, en rappelant à un mouvement de taux d’un demi-point dès leur prochaine réunion.

Les commentaires de M. Powell sont susceptibles de cimenter cette attente, qui était déjà fortement prise en compte dans les prix du marché.

Agir moins rapidement permettra à la Fed de poursuivre sa lutte contre l’inflation tout en donnant aux décideurs plus de temps pour voir comment les mouvements de taux substantiels qu’ils ont déjà effectués se déroulent. Alors que les changements de taux d’intérêt agissent rapidement pour ralentir le marché du logement, leurs effets complets mettent des mois ou des années à se faire sentir dans l’économie.

Mais M. Powell et ses collègues ont suivi une ligne prudente alors qu’ils préparent les investisseurs à un ralentissement : ils ne veulent pas signaler qu’ils abandonnent dans leur bataille contre les augmentations rapides des prix. Si les investisseurs pensent que la Fed revient sur ses plans et que les prix des actifs augmentent en signe de soulagement des investisseurs, l’argent pourrait devenir moins cher et plus facile à emprunter, annulant une partie de la restriction monétaire instaurée par la banque centrale.

Dans ses remarques, M. Powell a souligné à plusieurs reprises que si le moment est venu de ralentir les mouvements politiques, la Fed est loin d’arrêter sa campagne pour vaincre l’inflation.

“Il est probable que le rétablissement de la stabilité des prix nécessitera de maintenir la politique à un niveau restrictif pendant un certain temps”, a-t-il déclaré. “Nous garderons le cap jusqu’à ce que le travail soit fait.”

Le président de la Fed a particulièrement repoussé toute notion selon laquelle une modération récente des hausses de prix est un signe certain que l’inflation continuera de se calmer.

“Des mois de baisse dans les données ont souvent été suivis de nouvelles augmentations”, a-t-il déclaré. Et tandis que de nombreux économistes s’attendent à ce que l’inflation se modère l’année prochaine, “les prévisions prédisent une telle baisse depuis plus d’un an, tandis que l’inflation s’est obstinément déplacée latéralement”.

De plus, a souligné M. Powell, même si les prix des biens pèsent sur l’inflation et que la croissance des loyers se modère l’année prochaine comme prévu, le marché du travail reste très tendu – et les signes de ralentissement jusqu’à présent ne sont pas concluants.

Lorsque les employeurs paient davantage en salaires, ils sont susceptibles d’essayer de répercuter ces coûts de main-d’œuvre croissants sur leurs clients sous la forme d’augmentations de prix, faisant de la croissance des salaires un critère essentiel pour les observateurs de l’inflation.

“Nous n’avons vu que des signes timides de modération de la demande de main-d’œuvre”, a déclaré M. Powell.