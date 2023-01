Powell dit que la Fed “ne sera pas” un décideur climatique

La banque centrale américaine bénéficie d’une liberté substantielle pour définir sa politique sans ingérence politique. Ses responsables à Washington sont sélectionnés par le président et confirmés par le Sénat, mais une fois en fonction, ils sont libres de définir la politique comme ils l’entendent et en collaboration avec leurs collègues des banques régionales de la Fed à travers le pays. Le Congrès donne à la Fed ses objectifs généraux – un emploi maximum et des prix stables – mais ses décideurs sont autorisés à interpréter ce que signifie ce mandat et à le poursuivre comme ils l’entendent.

Cela signifie que les banquiers centraux peuvent prendre des décisions difficiles et potentiellement douloureuses lorsqu’ils le jugent nécessaire, même lorsque ces choix peuvent s’avérer politiquement désagréables. C’est particulièrement vrai aujourd’hui, alors que la Fed relève ses taux pour freiner l’économie et contrôler l’inflation rapide. Ses actions sont susceptibles de provoquer une augmentation du chômage et un ralentissement de la croissance des salaires, mais les responsables pensent que ces sacrifices sont nécessaires pour garantir que l’inflation rapide ne devienne pas une caractéristique plus permanente de l’économie américaine.

“Le rétablissement de la stabilité des prix lorsque l’inflation est élevée peut nécessiter des mesures qui ne sont pas populaires à court terme, car nous augmentons les taux d’intérêt pour ralentir l’économie”, a déclaré M. Powell. “L’absence de contrôle politique direct sur nos décisions nous permet de prendre ces mesures nécessaires sans tenir compte des facteurs politiques à court terme.”

Mais M. Powell a déclaré que dans une démocratie qui fonctionne bien, la plupart des décisions devraient être prises par des élus et que les octrois d’indépendance devraient être “extrêmement rares, explicites, étroitement circonscrits et limités aux questions qui méritent clairement une protection”.

Le climat est un problème particulièrement épineux pour la Fed. En tant que superviseur bancaire, il doit réfléchir aux risques pour le système financier, et la frontière entre protéger les banques et influencer qui peut facilement accéder au financement pourrait s’avérer floue.

En conséquence, la Fed procède avec prudence dans le développement de pratiques de surveillance bancaire liées au climat.

“La Fed a des responsabilités étroites, mais importantes, concernant les risques financiers liés au climat”, a déclaré M. Powell. “Le public s’attend raisonnablement à ce que les superviseurs exigent que les banques comprennent et gèrent de manière appropriée leurs risques importants, y compris les risques financiers liés au changement climatique.”