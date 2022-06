Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi aux législateurs du Congrès que la banque centrale était déterminée à faire baisser l’inflation et avait la capacité d’y parvenir.

« A la Fed, nous comprenons les difficultés causées par une inflation élevée. Nous sommes fermement déterminés à faire baisser l’inflation, et nous agissons rapidement pour le faire », a déclaré le chef de la Fed dans un discours devant la commission sénatoriale des banques. « Nous avons à la fois les outils dont nous avons besoin et la détermination qu’il faudra pour rétablir la stabilité des prix au nom des familles et des entreprises américaines. »

En plus d’exprimer sa résolution sur l’inflation, Powell a déclaré que les conditions économiques sont généralement favorables, avec un marché du travail solide et une demande toujours élevée.

Cependant, il a reconnu que l’inflation était trop élevée et qu’elle devait baisser.

« Au cours des prochains mois, nous chercherons des preuves convaincantes que l’inflation diminue, conformément à un retour de l’inflation à 2% », a déclaré Powell. « Nous prévoyons que les augmentations de taux en cours seront appropriées ; le rythme de ces changements continuera de dépendre des données entrantes et de l’évolution des perspectives de l’économie. »

Il a noté que la guerre en Ukraine et les fermetures liées à Covid en Chine ajoutent aux pressions inflationnistes, et a ajouté que le problème n’est pas unique aux États-Unis mais affecte de nombreuses économies mondiales.

Les remarques de Powell font partie d’un rapport semestriel sur la politique monétaire mandaté par le Congrès – plus communément connu sur les marchés sous le nom de rapport et témoignage Humphrey Hawkins, pour l’acte qui les a mandatés.

C’est un moment particulièrement délicat pour la politique de la Fed.

Au cours de ses trois dernières réunions, la banque centrale a relevé ses taux de 150 points de base cumulés – 1,5 point de pourcentage – dans le but de lutter contre l’inflation qui connaît son rythme annuel le plus rapide depuis plus de 40 ans.

L’augmentation de 75 points de base lors de la réunion du Federal Open Market Committee de la semaine dernière a marqué la plus forte hausse depuis 1994.

Powell a souligné qu’il pensait qu’une politique monétaire plus stricte serait un outil efficace contre l’inflation, et a déclaré qu’il pensait que l’économie était bien placée pour gérer des taux plus élevés.

Cependant, des fissures se sont manifestées dans l’économie cette année, ce qui indique que des taux plus élevés sont à venir alors que l’économie ralentit déjà.

Le produit intérieur brut a diminué à un rythme annualisé de 1,5 % au premier trimestre et devrait rester stable au deuxième trimestre, selon la Fed d’Atlanta. Les ventes de logements ont chuté et certains signes indiquent même que le marché du travail ralentit lentement à un moment où les salaires corrigés de l’inflation ont chuté de 3 % au cours de l’année écoulée.

Malgré les oscillations économiques, Powell et ses collègues décideurs ont indiqué que les hausses de taux se poursuivraient. Les projections publiées lors de la réunion de la semaine dernière indiquent que le taux d’emprunt à court terme de référence de la Fed augmentera à 3,4 % d’ici la fin de cette année, par rapport à sa fourchette cible actuelle de 1,5 % à 17,5 %.

