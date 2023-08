Powell de la Fed affirme que des taux plus élevés pourraient être nécessaires et qu’ils agiront « prudemment »

Kevin Dietsch, UPI/Bloomberg via Getty Images

La Réserve fédérale devra peut-être augmenter encore ses taux d’intérêt pour garantir la maîtrise de l’inflation, a déclaré vendredi le président de la Fed, Jerome Powell, en faisant état à la fois de l’atténuation des pressions sur les prix et de la surperformance surprenante de l’économie américaine et en promettant de procéder « avec prudence » lors des prochaines réunions.

Powell a déclaré que les décideurs de la Fed « agiraient avec prudence avant de décider s’il fallait resserrer davantage », mais a également précisé que la banque centrale n’avait pas encore conclu que son taux d’intérêt de référence était suffisamment élevé pour être sûr que l’inflation reviendrait à l’objectif de 2 %.

« C’est le travail de la Fed de ramener l’inflation à notre objectif de 2%, et nous le ferons », a déclaré Powell dans un discours prononcé au symposium de politique économique de Jackson Hole. « Nous avons considérablement resserré notre politique au cours de l’année écoulée. Bien que l’inflation ait diminué depuis son sommet – une évolution bienvenue – elle reste trop élevée. Nous sommes prêts à augmenter encore les taux si cela est approprié et avons l’intention de maintenir notre politique à un niveau restrictif jusqu’à ce que nous sommes convaincus que l’inflation baisse durablement vers notre objectif. »

Dans ce contexte, les données récentes ont soulevé une nouvelle préoccupation, a-t-il déclaré.

« Nous sommes attentifs aux signes indiquant que l’économie pourrait ne pas ralentir comme prévu », avec des dépenses de consommation « particulièrement robustes » et un possible rebond du secteur immobilier, a déclaré Powell.

L’économie continue de croître au-dessus de la tendance, a déclaré Powell, et si cela continue, « cela pourrait mettre en danger de nouveaux progrès en matière d’inflation et pourrait justifier un nouveau resserrement de la politique monétaire ».

Ses remarques ont montré que la Fed était aux prises avec des signaux contradictoires provenant d’une économie où, selon certains chiffres, l’inflation a beaucoup ralenti sans grand coût pour l’économie – un bon résultat, mais qui a soulevé la possibilité que la politique de la Fed ne soit pas suffisamment restrictive pour achever le travail. .

Contrairement à son discours de l’année dernière lors de la conférence annuelle très surveillée organisée par la Banque fédérale de réserve de Kansas City – un avertissement laconique d’un nouveau resserrement à venir – Powell n’a pas averti les ménages de la « souffrance » résultant d’un nouveau resserrement politique. Mais il n’a pas non plus signalé que des réductions de taux étaient proches, ni approuvé, comme certains décideurs politiques, la nécessité d’ajuster les taux à la baisse une fois que l’inflation se sera refroidie de manière plus durable.

Les actions ont brièvement prolongé leurs gains antérieurs après les remarques avant de se relâcher. Les contrats à terme sur taux intègrent une probabilité légèrement supérieure à 50/50 d’une nouvelle hausse des taux plus tard cette année, en hausse par rapport au début, et intègrent une probabilité légèrement inférieure de baisse des taux l’année prochaine.

« Powell continue de marcher sur la corde raide », a déclaré Michael Arone, stratège en chef des investissements chez State Street Global Advisors. « Cette année, je pense qu’il démontre qu’il est satisfait du chemin parcouru par la politique monétaire et de la manière dont l’inflation a été réduite. Mais il reste fermement attaché à l’idée qu’ils surveillent la situation de près et qu’ils ont encore du travail à faire. »

Il était difficile, a déclaré Powell, de savoir avec précision dans quelle mesure le taux d’intérêt de référence actuel de 5,25 % à 5,5 % de la Fed avait dépassé le taux d’intérêt « neutre » nécessaire pour ralentir l’économie, et donc difficile d’évaluer exactement où en est la politique. .

Powell a répété ce qui est devenu un diagnostic standard de la Fed sur la progression de l’inflation – avec un ralentissement de l’inflation des biens à l’époque de la pandémie et un déclin de l’inflation de l’immobilier « en préparation », mais il craint que les dépenses de consommation continues dans un large éventail de services et un resserrement de l’inflation ne soient à l’ordre du jour. le marché du travail pourrait rendre difficile le retour à 2 %.

Une récente baisse des mesures de l’inflation sous-jacente, sans tenir compte des prix des produits alimentaires et de l’énergie, « était la bienvenue, mais deux mois de bonnes données ne sont que le début de ce qu’il faudra pour renforcer la confiance dans une baisse durable de l’inflation », a déclaré Powell.

« Etant donné la taille » du secteur des services au sens large, à l’exclusion du logement, « de nouveaux progrès seront essentiels », a déclaré le chef de la Fed, et il faudra probablement un ralentissement économique pour y parvenir.

« Une politique monétaire restrictive jouera probablement un rôle de plus en plus important. Pour ramener l’inflation de manière durable à 2%, il faudra probablement une période de croissance économique inférieure à la tendance ainsi qu’un certain assouplissement des conditions du marché du travail », a déclaré Powell.

« 2% est et restera notre objectif d’inflation », a déclaré Powell. « Nous sommes déterminés à atteindre et à maintenir une politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l’inflation à ce niveau au fil du temps. »

Powell a terminé son discours vendredi avec presque la même phrase avec laquelle il avait terminé l’année dernière à Jackson Hole : « Nous continuerons jusqu’à ce que le travail soit terminé. »